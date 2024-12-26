Экс-первая ракетка травмировалась на выставочном турнире и пропустит АО-25
Симона Халеп получила повреждения колена и плеча на соревнованиях в Абу-Даби
Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния, WTA 877) не сыграет на турнире WTA 250 в Окленде и пропустит квалификацию Открытого чемпионата Австралии 2025. На эти соревнования организаторы предоставили румынке wild card.
Об этом теннисистка сообщила в своем Instagram. Халеп получила травмы колена и плеча на выставочном турнире в Абу-Даби, ОАЭ:
«Хочу пожелать всем хороших праздников и рассказать о небольшом обновлении. После выставочного турнира в Абу-Даби я снова почувствовала боль в колене и плече. После длительных обсуждений с командой мы решили, что будет разумно отложить старт моего сезона.
Это не то, чего я хотела бы. Но я благодарю организаторов турниров в Окленде и Australian Open за wild card, и мне жаль, что я не смогу воспользоваться ими в этот раз.
Я отдохну и буду готовиться к следующему турниру в Клуж-Напоке, где мне не терпится сыграть перед потрясающими румынскими болельщиками», – написала румынка.
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