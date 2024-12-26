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Australian Open
26 декабря 2024, 17:17 | Обновлено 26 декабря 2024, 18:22
879
3

Экс-первая ракетка травмировалась на выставочном турнире и пропустит АО-25

Симона Халеп получила повреждения колена и плеча на соревнованиях в Абу-Даби

26 декабря 2024, 17:17 | Обновлено 26 декабря 2024, 18:22
879
3
Экс-первая ракетка травмировалась на выставочном турнире и пропустит АО-25
World Tennis League. Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния, WTA 877) не сыграет на турнире WTA 250 в Окленде и пропустит квалификацию Открытого чемпионата Австралии 2025. На эти соревнования организаторы предоставили румынке wild card.

Об этом теннисистка сообщила в своем Instagram. Халеп получила травмы колена и плеча на выставочном турнире в Абу-Даби, ОАЭ:

«Хочу пожелать всем хороших праздников и рассказать о небольшом обновлении. После выставочного турнира в Абу-Даби я снова почувствовала боль в колене и плече. После длительных обсуждений с командой мы решили, что будет разумно отложить старт моего сезона.

Это не то, чего я хотела бы. Но я благодарю организаторов турниров в Окленде и Australian Open за wild card, и мне жаль, что я не смогу воспользоваться ими в этот раз.

Я отдохну и буду готовиться к следующему турниру в Клуж-Напоке, где мне не терпится сыграть перед потрясающими румынскими болельщиками», – написала румынка.

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Симона Халеп WTA Окленд Australian Open 2025 травма травма плеча травма колена World Tennis League
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Юля вже третя в черзі?
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