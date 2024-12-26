Худший в команде. Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Сити

26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Эвертон». Поединок закончился со счетом 1:1.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч – заработал желтую карточку на 42-й минуте и привез пенальти в начале второго тайма. На 53-й минуте форвард «горожан» Эрлинг Холанд не реализовал 11-метровый удар.

Миколенко стал худшим игроком в составе «Эвертона» – авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,0 балла.

«Эвертон» разместился на 15-й позиции – в активе подопечных Шона Дайча 17 баллов.

ФОТО. Оценки игроков в матче «Манчестер Сити» – «Эвертон»