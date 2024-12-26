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Англия
26 декабря 2024, 17:06 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:12
1085
3

Худший в команде. Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Сити

Украинский защитник привез пенальти в собственные ворота

26 декабря 2024, 17:06 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:12
1085
3
Худший в команде. Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Эвертон». Поединок закончился со счетом 1:1.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч – заработал желтую карточку на 42-й минуте и привез пенальти в начале второго тайма. На 53-й минуте форвард «горожан» Эрлинг Холанд не реализовал 11-метровый удар.

Миколенко стал худшим игроком в составе «Эвертона» – авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,0 балла.

«Эвертон» разместился на 15-й позиции – в активе подопечных Шона Дайча 17 баллов.

ФОТО. Оценки игроков в матче «Манчестер Сити» – «Эвертон»

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Эвертон Манчестер Сити - Эвертон Виталий Миколенко WhoScored
Микола Титюк Источник: WhoScored
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
За желтую карточку сняли и привоз пенальти. Но в целом тяжело назвать его худшим, остальные показатели по пасам, отборам, выносам, перехватам примерно на уровне остальных игроков защиты Эвертона. Нужно учитывать, что он противостоял двум быстрейшим игрокам вообще в АПЛ - Савио и Фодену, так что в принципе сыграл нормально, голов в итоге не привез.
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+5
Sergio
ну таке, савіо підслизнувся і замість руху до м'яча полетів у миколенка
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0
Gargantua81
его Савио весь матч возил.
там любой получил бы низкую оценку
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0
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