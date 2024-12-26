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  4. У Неймара будет ещё одна дочь. Это его 4-й ребенок от 3-х разных женщин
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26 декабря 2024, 06:22 |
94
0

У Неймара будет ещё одна дочь. Это его 4-й ребенок от 3-х разных женщин

Бразилец объявил об этом в Instagram

26 декабря 2024, 06:22 |
94
0
У Неймара будет ещё одна дочь. Это его 4-й ребенок от 3-х разных женщин
Instagram. Неймар

Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар снова станет отцом.

Бразилец вместе со своей девушкой – Бруной Бьянкарди – опубликовал в Instagram совместное видео, в котором пара делится со всем миром этой чудесной новостью.

Неймар и Бруна устроили роскошную гендер-пати для своих близких и друзей – в результате все узнали, что родится девочка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что Неймар уже трижды ставал отцом: в 2011-м году родился сын Дави Лукка, в 2023-м году родилась дочь Мави, а в 2024-м – ещё одна дочь, которую назвали Хелена. Все три ребенка – от разных женщин.

Бруна Бьянкарди во второй раз родит звездному футболисту ребенка.

В последнее время у пары установились стабильные и хорошие отношения после публичного разрыва, который состоялся в 2023-м году.

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видео lifestyle Неймар сборная Бразилии по футболу Аль-Хиляль Бруна Бьянкарди
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Serhii P.
Пора завершувати з футболом і продовжувати штампувати дітей. Це у нього виходить краще, ніж ганяти м'яча.
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