У Неймара будет ещё одна дочь. Это его 4-й ребенок от 3-х разных женщин
Бразилец объявил об этом в Instagram
Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар снова станет отцом.
Бразилец вместе со своей девушкой – Бруной Бьянкарди – опубликовал в Instagram совместное видео, в котором пара делится со всем миром этой чудесной новостью.
Неймар и Бруна устроили роскошную гендер-пати для своих близких и друзей – в результате все узнали, что родится девочка.
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Напомним, что Неймар уже трижды ставал отцом: в 2011-м году родился сын Дави Лукка, в 2023-м году родилась дочь Мави, а в 2024-м – ещё одна дочь, которую назвали Хелена. Все три ребенка – от разных женщин.
Бруна Бьянкарди во второй раз родит звездному футболисту ребенка.
В последнее время у пары установились стабильные и хорошие отношения после публичного разрыва, который состоялся в 2023-м году.
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