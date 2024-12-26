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  4. Трое из Шахтера. Украинский тренер назвал игроков, разочаровавших в УПЛ
Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 17:56 |
1200
0

Трое из Шахтера. Украинский тренер назвал игроков, разочаровавших в УПЛ

Олег Федорчук прокомментировал результаты первой части чемпионата

26 декабря 2024, 17:56 |
1200
0
Трое из Шахтера. Украинский тренер назвал игроков, разочаровавших в УПЛ
Олег Федорчук

Украинский тренер многих отечественных команд Олег Федорчук подвел итоги первой половины чемпионата Украины и назвал тех футболистов, которые больше всего разочаровали своей игрой в УПЛ:

– Если говорить о разочаровании, то кого бы выделили? Кто не оправдал надежд?

– Сикан (нападающий «Шахтера»), Степаненко (опорник «Шахтера»), Ярмоленко (вингер «Динамо»), Бондарь (защитник «Шахтера»). Конечно, если говорить о Степаненко и Ярмоленко, то им помешали травмы, но я не думал, что они фактически выпадут из обоймы своих команд, – считает Федорчук.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата – в активе подопечных Александра Шовковского 43 балла. Донецкий «Шахтер» набрал 33 очка и занимает третью позицию.

Ранее сообщалось, что Федорчук заявил о необходимости конструктивной критики в сторону футболистов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Андрей Ярмоленко Шахтер Донецк Даниил Сикан Тарас Степаненко Валерий Бондарь Александр Шовковский Олег Федорчук
Микола Титюк Источник: SportNews
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