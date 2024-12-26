«Футболистов нужно критиковать». Федорчук – об игре украинских команд

Бывший тренер украинских команд Олег Федорчук прокомментировал игру «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках, а также назвал главную проблему футболистов:

«Списывать все на войну проще всего. По-моему, больше нужно наших футболистов критиковать, конечно же предметно, а не просто так. У нас такое впечатление, что нельзя журналистам и специалистам лишний раз тренеров трогать, игроков.

Если бы наши игроки были в Италии, например, они поняли бы, что такое критика на самом деле. Я вот на днях смотрел игру Серии А «Интер» – «Комо» (2:0). Миланская команда выиграла, но вы бы слышали, как освистали ее лидера Лаутаро Мартинеса, потому что он сыграл плохо. Критика иногда дает импульс к развитию», – считает Федорчук.

Ранее сообщалось, что, по мнению украинского тренера, «Динамо» выигрывает чемпионат Украины.