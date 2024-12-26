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  4. «Футболистов нужно критиковать». Федорчук – об игре украинских команд
Лига чемпионов
26 декабря 2024, 12:39 |
25
0

«Футболистов нужно критиковать». Федорчук – об игре украинских команд

Бывший тренер отечественных команд назвал главную проблему «Динамо» и «Шахтера»

26 декабря 2024, 12:39 |
25
0
«Футболистов нужно критиковать». Федорчук – об игре украинских команд
Олег Федорчук

Бывший тренер украинских команд Олег Федорчук прокомментировал игру «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках, а также назвал главную проблему футболистов:

«Списывать все на войну проще всего. По-моему, больше нужно наших футболистов критиковать, конечно же предметно, а не просто так. У нас такое впечатление, что нельзя журналистам и специалистам лишний раз тренеров трогать, игроков.

Если бы наши игроки были в Италии, например, они поняли бы, что такое критика на самом деле. Я вот на днях смотрел игру Серии А «Интер» – «Комо» (2:0). Миланская команда выиграла, но вы бы слышали, как освистали ее лидера Лаутаро Мартинеса, потому что он сыграл плохо. Критика иногда дает импульс к развитию», – считает Федорчук.

Ранее сообщалось, что, по мнению украинского тренера, «Динамо» выигрывает чемпионат Украины.

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Лига чемпионов Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк Олег Федорчук
Микола Титюк Источник: SportNews
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