Именитый тренер дал совет руководству Шахтера, вспомнив о Динамо

Известный украинский тренер Олег Федорчук призвал руководство донецкого «Шахтера» уволить нынешнего главного тренера команды Марино Пушича.

– Я скажу так: первую половину чемпионата завалил главный конкурент «Динамо». "Шахтер" явно ошибся с тренером. Как можно было приглашать на должность главного специалиста, нигде главным не являвшегося? Очень ему сложно.

– Так не стоит ли Пушича уволить?

– Мой прогноз, что Пушича уволят. Сейчас «Шахтер» – достаточно молодая команда, и им нужен опытный тренер. А не постоянно второй Пушич. Опять же я уже об этом говорил, он самостоятельно почти не тренировал. Не такой наставник нужен «горнякам». Молодой команде нужен опытный наставник. Только так. А опытной команде, напротив, иногда помогает молодой и энергичный специалист.

Мне ситуация с Пушичем в Шахтере напоминает ситуацию в армии. До того, как попасть на фронт, солдат проходит курс молодого бойца и вроде бы все знает по его итогам, а попадает в окоп – и все. Стресс, шок и человек теряется и все забывает.

И относительно «Динамо», если продолжить отвечать на первый вопрос, то он сделал ставку на своего, на Александра Шовковского и своих – я о воспитанниках академии киевского клуба. И это сработало, и более того — сохранило деньги Игорю Суркису, так как удешевило ему содержание команды, где нет ценных легионеров с большими контрактами. Затрат стало меньше.

Большие европейские клубы годами так поступают. Разве не вкладываются в своих питомцев «Реал», «Барселона», «Милан» или «Интер»? Кстати, я сейчас в Италии, у дочери в гостях, и я вам скажу, что здесь очень популярны не легионеры, а именно свои игроки, итальянцы.

Если сравнивать команду Шовковского и команду Луческу, то произошло два шага вверх, вперед. Игроки «Динамо» стали, мне так кажется, более мотивированными, больше отдаются на поле, дисциплина стала лучше.

Да, на евроарене пока с результатами плохо, но и они будут впоследствии. Не бывает у садовода сразу хороших плодов, надо ждать. Хотя у Шовковского уже есть молодежь, которая громко о себе заявила. К примеру, защитник Тарас Михавко или опорник Владимир Бражко. Мне приятно смотреть, как добавляет в мастерстве Владислав Ванат. Поэтому, судя по всему, что я уже наговорил, первое место «Динамо» в турнирной таблице перед зимним перерывом для меня не является неожиданностью», – сказал Федорчук.