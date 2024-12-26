Другие новости26 декабря 2024, 04:24 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила свои пышные формы
Перформанс Даши Бондарь в спортзале не остался незамеченным
26 декабря 2024, 04:24 |
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Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, Даша Бондарь, снова приковала к себе всеобщее внимание.
Журналистка и ведущая «Шахтер-TV» опубликовала в сторис свой поход в спортзал, похваставшись своими результатами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка показала в насколько впечатляющей форме она находится, заслужив множество позитивных реакций своей аудитории.
Красавица сделала фотографии с такого ракурса, чтобы был виден результат её работы приседаний со штангой:
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