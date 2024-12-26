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26 декабря 2024, 04:24 |
371
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила свои пышные формы

Перформанс Даши Бондарь в спортзале не остался незамеченным

26 декабря 2024, 04:24 |
371
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила свои пышные формы
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, Даша Бондарь, снова приковала к себе всеобщее внимание.

Журналистка и ведущая «Шахтер-TV» опубликовала в сторис свой поход в спортзал, похваставшись своими результатами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка показала в насколько впечатляющей форме она находится, заслужив множество позитивных реакций своей аудитории.

Красавица сделала фотографии с такого ракурса, чтобы был виден результат её работы приседаний со штангой:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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