ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила свои пышные формы

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, Даша Бондарь, снова приковала к себе всеобщее внимание.

Журналистка и ведущая «Шахтер-TV» опубликовала в сторис свой поход в спортзал, похваставшись своими результатами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка показала в насколько впечатляющей форме она находится, заслужив множество позитивных реакций своей аудитории.

Красавица сделала фотографии с такого ракурса, чтобы был виден результат её работы приседаний со штангой: