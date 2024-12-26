ФОТО Ястремская уже в Брисбене. С Калининой не занималась, но селфи сделала
Даяна вместе с Ангелиной выступит на соревнованиях WTA 500 в Австралии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) прилетела в Брисбен, где выступит на турнире WTA 500 с 29 декабря по 5 января.
Даяна встретилась с еще одной представительницей Украины Ангелиной Калининой. Однако вместе они не тренировались.
«Вместе не тренировались, но у нас есть хотя бы селфи», – подписала общий снимок с Ангелиной Даяна.
Ястремская вместе с Калининой и Мартой Костюк попали в основную сетку одиночного разряда Брисбена. В квалификации выступит еще одна украинка – Анастасия Соболева.
ФОТО. Ястремская уже в Брисбене. С Калининой не занималась, но селфи сделала
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