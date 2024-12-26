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  4. ФОТО Ястремская уже в Брисбене. С Калининой не занималась, но селфи сделала
WTA
26 декабря 2024, 18:15 |
250
0

ФОТО Ястремская уже в Брисбене. С Калининой не занималась, но селфи сделала

Даяна вместе с Ангелиной выступит на соревнованиях WTA 500 в Австралии

26 декабря 2024, 18:15 |
250
0
ФОТО Ястремская уже в Брисбене. С Калининой не занималась, но селфи сделала
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) прилетела в Брисбен, где выступит на турнире WTA 500 с 29 декабря по 5 января.

Даяна встретилась с еще одной представительницей Украины Ангелиной Калининой. Однако вместе они не тренировались.

«Вместе не тренировались, но у нас есть хотя бы селфи», – подписала общий снимок с Ангелиной Даяна.

Ястремская вместе с Калининой и Мартой Костюк попали в основную сетку одиночного разряда Брисбена. В квалификации выступит еще одна украинка – Анастасия Соболева.

ФОТО. Ястремская уже в Брисбене. С Калининой не занималась, но селфи сделала

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Даяна Ястремская Ангелина Калинина фото WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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