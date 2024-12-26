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  4. «Играем хорошо, а потом...». Гвардиола – о причинах кризиса Ман Сити
Англия
26 декабря 2024, 18:10 |
454
0

«Играем хорошо, а потом...». Гвардиола – о причинах кризиса Ман Сити

Команда уже вне топ-5 АПЛ

26 декабря 2024, 18:10 |
454
0
«Играем хорошо, а потом...». Гвардиола – о причинах кризиса Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола после ничьей 1:1 в матче АПЛ с Эвертоном считает, что у команды есть проблемы с сохранением концентрации при игре в обороне.

«Мы показывали действительно хороший футбол, но мы находимся в том самом моменте, когда мы создаем шансы и не забиваем, а потом соперник забивает с первого же эпизода. Продолжаем работать».

«С Эвертоном мы играли хорошо и в обороне, и в атаке. Было много ударов из пределов штрафной, а вот результата нет».

«Нужно быстро восстановиться, потому что следующий матч еще в этом году», – сказал Гвардиола.

Команда выиграла лишь один матч за последние девять туров АПЛ.

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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