«Играем хорошо, а потом...». Гвардиола – о причинах кризиса Ман Сити
Команда уже вне топ-5 АПЛ
Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола после ничьей 1:1 в матче АПЛ с Эвертоном считает, что у команды есть проблемы с сохранением концентрации при игре в обороне.
«Мы показывали действительно хороший футбол, но мы находимся в том самом моменте, когда мы создаем шансы и не забиваем, а потом соперник забивает с первого же эпизода. Продолжаем работать».
«С Эвертоном мы играли хорошо и в обороне, и в атаке. Было много ударов из пределов штрафной, а вот результата нет».
«Нужно быстро восстановиться, потому что следующий матч еще в этом году», – сказал Гвардиола.
Команда выиграла лишь один матч за последние девять туров АПЛ.
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