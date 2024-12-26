8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой

1 января открывается зимнее трансферное окно. В УПЛ есть несколько футболистов, которые зимой, вполне вероятно, могут сменить свои команды. Кто-то пойдет на повышение в в более статусный, кому-то, возможно, придется подыскать команду попроще, чтобы иметь постоянную игровую практику.

Далее – о наиболее возможных, на наш взгляд, потенциальных переходах зимы-2025 в УПЛ.

Иван Калюжный

Первая половина сезона была крайне удачной для Калюжного, который дебютировал за сборную Украины и оставил очень хорошее впечатление. В октябре на позиции опорного полузащитника было много травмированных в национальной команде. Калюжный получил шанс, которым воспользовался. В ноябре уже не было сомнений, что Ивана снова позовут в национальную команду.

На клубном уровне Калюжный является основным игроком «Александрии», которая долгое время шла нога в ногу с лидером чемпионата Украины «Динамо». В первом круге подопечные Руслана Ротаня не проиграли ни одного матча.



Контракт Калюжного с «Александрией» действует до конца текущего сезона. Понятно, что для игрока есть очень хорошая возможность пойти на повышение и получить свой лучший контракт в карьере. Другого такого шанса уже может не быть. Иван может получить не только хорошие личные условия, но и возможность перейти в более сильный чемпионат или более статусный клуб.

ФК Александрия. Иван Калюжный

«Александрия» вряд ли договорится о новом контракте с футболистом. Зимой нужно продавать, чтобы получить хоть какие-то деньги, потому что летом игрок может уйти бесплатно. Собственно, 1 января Калюжный может подписать контракт с любым другим клубом.

Среди претендентов «Шахтер». Тарас Степаненко из-за возраста потерял место в стартовом составе. Больше выраженного опорника у Марино Пушича нет. Также на Калюжного могут претендовать клубы Польши, статусные клубы Венгрии, Болгарии, Бельгии. Для того, чтобы перейти в сильный чемпионат, нужно стабильно сыграть хоть один сезон. Пока таким Супер-Иван похвастаться не может.

Хуан Безерра

ФК Александрия. Хуан Безерра

Миниатюрный бразилец стал одним из открытий первого круга чемпионата. Во многом на руку Безерре пошла смена тактики Русланом Ротанем. «Александрия» начала играть в рациональный футбол, больше играть от обороны, что позволяет Безерре показывать свои скоростные качества.

Нужно продавать игрока, пока для этого есть возможность, потому что очень скоро все может измениться не в лучшую сторону. В прошлом сезоне Бени Макуана провел очень сильную первую часть сезона, а в первом матче второй части против «Руха» получил травму, от которой полноценно отойти не может до сих пор. Если прошлой зимой «Полесье» могло без проблем продать Макуана за хорошие деньги, то сегодня он мало кому интересен. Никто не даст гарантий, что весной Безерра сможет держать свой уровень, как и вся «Александрия».

Уже были слухи о «Лудогорце» и сумме 2 млн евро. Это было бы хорошим вариантом для всех сторон. «Александрия» получает деньги и процент от будущих продаж. «Лудогорец» – качественного игрока, который в построениях Игора Йовичевича может играть роль Михаила Мудрика. Болгарский клуб может засветить бразильца на европейской витрине благодаря еврокубкам, и затем продать подороже. Безерра получит возможность больше зарабатывать и перейти в более статусную команду.

Алексей Сыч

ФК Рух. Алексей Сыч

«Рух» ставит перед собой задачу развивать и продавать игроков. Здесь нужны имиджевые трансферы, которые принесут клубу не только деньги, но и международную репутацию.

Сычу уже 23 года. За это время он успел поиграть за молодежную сборную Украины (с которой дошел до полуфинала Евро), сыграть на Олимпиаде в Париже и дебютировать за национальную команду. Ему нужно делать следующий шаг в карьере. После дебюта за сборную Украины для этого есть все возможности.

В Украине Сыч может быть интересен «Динамо» и «Шахтеру». У киевлян на правом фланге Александр Караваев и Александр Тымчик. Контракт первого истекает летом и ему уже 32 года. Тымчик остается очень нестабильным, и у него хватает травм. В «Шахтере» никак не заиграет Винисиус Тобиас, а Ефим Конопля может уйти. У него еще осталось полтора года контракта и он начал работать с европейскими агентами.

Если Калюжному уже почти 27 лет (исполнится 21 января) и его уже нельзя подписывать для дальнейшей перепродажи, то Сыч - младше. Алексей может претендовать даже на ведущие чемпионаты. Для условной «Жироны» это могло быть отличным продолжением сотрудничества с украинским рынком.

Илья Крупский

ФК Ворскла. Илья Крупский

Сейчас завязалась «Санта-Барбара» с возможным трансфером Крупского. Если верить СМИ, то Илья уже одной ногой в МЛС. Правда, вопрос до конца не решен. Выглядит это так, что игрока реально пиарят в поиске лучших условий.

Крупский на слуху в 2024 году. Он стал основным футболистом «Ворсклы» и дорос до молодежной сборной. Фланговый защитник современного типа: быстрый, хорошо работающий с мячом. В его 20 лет еще не хватает стабильности.

Я не думаю, что сегодня Илья готов действительно к серьезным испытаниям или уже готов к конкуренции в Европе. Матч против «Ингульца» показал очень много недостатков молодого защитника. Это все нормально, учитывая возраст. Требуется поэтапное становление. Переезд в США – это отказ от амбиций ради качества жизни. Бывший капитан молодежной сборной Евгений Чеберко после переезда в МЛС ни разу не находился даже в резервном списке в национальную команду, хотя там он стал победителем лиги.

Более реальными выглядят украинские гранды – «Динамо» и «Шахтер». Возможно, на перспективу клубы из Бельгии. Здесь главное, что никто не будет платить 3 млн. евро за игрока, который может только дать перспективу. Деньги платят за стабильность и качество.

«Ворскле» нет смысла держать игрока. Им нужно учиться развивать молодых игроков и продавать вовремя. Сейчас нужен переход, который оставит за собой определенные проценты, что в будущем принесет деньги.

Егор Назарина

ФК Шахтер. Егор Назарина

Совершенно лишний игрок в системе «Шахтера». Его брали для потенциальной замены Тарасу Степаненко, но когда Тарас потерял место в основе, то на Назарину никто особо не рассчитывает.

Клубу нет смысла держать игрока, который не нужен тренеру. Игроку нет смысла сидеть просто на скамейке запасных, теряя свои лучшие годы жизни. Нужно куда-то переходить и играть, даже за меньшие деньги.

В Украине реальными являются так называемые денежные мешки – ЛНЗ, «Полесье», «Карпаты». Каждому из них качественный игрок в середине поля был бы не лишним. О Европе говорить что-то трудно. Вряд ли найдется много желающих подписать игрока, который за последние годы почти не играл и имеет уже за плечами 27 лет. Это могут быть второстепенные команды Польши, Чехии.

Александр Андриевский и Владимир Шепелев

ФК Динамо. Александр Андриевский

Это два игрока, ставших символами «Динамо» в негативном контексте. Никакого развития, прогресса или качества у обоих нет. Надо было давно прощаться с ними обоими. Но клуб особо не настаивал, а игроков устраивает статус игроков ротации. Когда-то всему приходит конец.

У «Динамо» сейчас безумная конкуренция в середине поля. Летом из «Днепра-1» пришли Валентин Рубчинский и Александр Пихаленок. Никуда не делись Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владимир Бражко. Есть молодой Роман Саленко. Хорошо себя проявляет в аренде Александр Яцык. Весной уже не будет еврокубков. Как-то можно прожить без Андриевского и Шепелева.

Игроки очень долго были в зоне комфорта, поэтому вряд ли могут претендовать на что-то серьезное и выигрывать конкуренцию. Плюс они уже немолодые. Я не думаю, что они смогут найти себе команды в Европе. Речь, разве что, об условной «Лехии». Нужно серьезное лобби, чтобы куда-нибудь перейти. Я больше склоняюсь к Украине – «Заря», возможно, «Карпаты» или ЛНЗ.

Иван Дибанго

УПЛ. Иван Дибанго

Главный актив «Кривбасса», который пока никак не удается реализовать. Была надежда, что криворожцы смогут пройти квалификацию хоть в ЛК, но жребий был беспощаден для команды Юрия Вернидуба.

Летом «Кривбасс» подписал Александра Драмбаева на позицию левого защитника. Все уже понимают, что Дибанго может быть продан в любой момент. Тем более, что контракт игрока действует еще полтора года. Уже сейчас нужно принимать решение. Для криворожцев важно не передерживать игроков. Делать небольшие трансферы, чтобы брать новых легионеров.

К сожалению, Кривой Рог находится близко к линии фронта. Туда очень часто прилетает. Долго удерживать там легионера очень сложно. Потому важно вовремя прощаться с футболистами.

Летом «Кривбасс» продал Принса Аду в «Викторию Пльзень» за 1 млн евро. Есть все предпосылки считать, что трансфер Дибанго будет иметь схожее продолжение. Если кто-нибудь предложит миллион евро плюс бонусы, то смысла держать игрока нет.