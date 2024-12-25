Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Две лучшие ассоциации в рейтинге получат еще одно место в Лиге чемпионов
Лучшие две ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА смогут выставить еще одного представителя в Лигу чемпионов 2025/26.
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В основном раунде Лиги чемпионов 2025/26 примут участие 36 команд, как и в предыдущем сезоне.
Дополнительные путевки получат по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2024/25.
Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы, причем квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.
В сезонном рейтинге впереди: Англия (14.035), Италия (12.562), Португалия (12.450), Бельгия (11.900), Испания (11.892), Германия (10.640), Франция (9.928)
Лучшие две страны из этого списка получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.
Украина в сезонном рейтинге УЕФА занимает 35-е место (2.600) среди 54 стран. Донецкий «Шахтер» имеет небольшие шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Киевское «Динамо» через два матча попрощается с Лигой Европы.
Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26
Страны-лидеры в сезонном рейтинге УЕФА за сезон 2024/25
Украина занимает 35-е место в сезонном рейтинге УЕФА
Пятилетний рейтинг УЕФА
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