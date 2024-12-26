26 декабря на «Энфилде» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Лестером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда по итогам прошлого сезона вернулась на третье место в чемпионате Англии и выиграла Кубок Лиги. Но все уже тогда заранее знали, что это последний аккорд отличного отрезка истории, что подарил Клопп красным. Впрочем, Арне Слот настолько классно начинал на Туманном Альбионе, что даже прощание с Юргеном не стало трагедией - наоборот, мерсисайдцы даже прибавили и долго показывали статистику, близкую к стопроцентной. В Лиге чемпионов они выиграли и 6-й поединок, хотя там кризисной Жироне единственный гол Салах забил с не самого бесспорного пенальти. Перед этим в АПЛ лидер не удержал победу над Ньюкаслом, после - закончил 3:3 с Фулхэмом. В Кубке Лиги попался Саутгемптон, и его тоже прошли, может, не так просто, как ждали. Зато в прошлом туре с Тоттенхэмом выдали зрелищные 6:3.

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Лестер

Клуб памятен по сенсационному чемпионству, подаренному Раньери. Да и при Роджерсе лисы боролись за амбициозные цели, брали кубковые трофеи - и вдруг вылетели в Чемпионшип в 2023-м году. С Мареской получилось доказать, что это случайность, команда в прошлом сезоне досрочно выиграла тот дивизион. Но потом были крайне посредственные выступления на АПЛ, уже при Купере на тренерском посту, что летом сменил Энцо - тоже переманил к себе Челси. Оживить сдувшуюся команду была призвана тренерская рокировка, со ставкой на ван Нистелроя. Тот и правда в декабре обыграл Вест Хэм, а с Брайтоном его новые подопечные отыгрались с 0:2 на ничью, начиная с 86-й минуты. Но потом были 0:4 в Ньюкасле с одноименным противником. И в прошлом туре разгромное поражение повторилось уже с Вулверхэмптоном.

Статистика личных встреч

Вот уже четырежды кряду мерсисайдцы выигрывают официальные очные поединки.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в разгромную победу хозяев, что закономерно: лидер играет с борцом за выживание. Но хозяева могут и пропустить, и перспективнее ставить на тотал больше 4,0 голов (коэффициент - 1,79).