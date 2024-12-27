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Чемпионат Англии
Ливерпуль
26.12.2024 22:00 – FT 3 : 1
Лестер
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Англия
27 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:35
397
0

Ливерпуль – Лестер – 3:1. Шедевр от Гакпо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ

27 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:35
397
0
Ливерпуль – Лестер – 3:1. Шедевр от Гакпо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Самые яркие моменты матча смотрите в Telegram-канале Sport.ua.

Уже на 6-й минуте матча нападающий «Лестера» Стефи Мавидиди с фланга прострелил на Джордана Айю, который отличился в ворота «Ливерпуля».

На 45+1 минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет. В начале второго тайма Кертис Джонс вывел «Ливерпуль» вперед. Под конец матча звездный вингер хозяев Мохамед Салах забил третий гол для «Ливерпуля» в этом матче.

Английская Премьер-лига. 18-й тур. 26 декабря

Ливерпуль – Лестер – 3:1

Голы: Гакпо, 45+1, Джонс, 49, Салах, 82 – Айю, 6

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Айю, 6

ГОЛ! 1:1 Гакпо, 45+1

ГОЛ! 2:1 Джонс, 49

ГОЛ! 3:1 Салах, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Лестер).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джордан Айю Лестер видео голов и обзор Ливерпуль - Лестер Коди Гакпо Мохамед Салах Кертис Джонс
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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