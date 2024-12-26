Машина Слота не теряет оборотов. Ливерпуль уверенно обыграл Лестер

26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Уже на 6-й минуте матча нападающий «Лестера» Стефи Мавидиди с фланга прострелил на Джордана Айю, который отличился в ворота «Ливерпуля».

Однако счастье «лис» длилось недолго: под конец первого тайма нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет. В начале второго тайма полузащитник хозяев Кертис Джонс вывел свою команду вперед. На 68-й минуте Гакпо отличился в матче во второй раз, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. На 82-й минуте Мохамед Салах увеличил преимущество хозяев.

В турнирной таблице «Ливерпуль», имея в своем активе 42 очка, занимает первое место, отрыв от второго места, «Челси» составляет 7 баллов, также у «мерсисайдцев» есть игра в запасе. «Лестер» набрал 14 очков и занимает 18-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 18-й тур. 26 декабря

Ливерпуль – Лестер – 3:1

Голы: Гакпо, 45+1, Джонс, 49, Салах, 82 – Айю, 6

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, (Цимикас, 86), Гравенберг, (Эндо, 86), Макаллистер, Салах, Джонс, (Собослаи, 77), Гакпо, Нуньес, (Жота, 78)

Лестер: Столярчик, Джастин, Коуди, Вестегор, Кристиансен, Винкс, (Скипп, 65), Сумаре, Айю, Эль-Ханнус, (Буонанотте, 64), Мавидиди, (Де Кордова-Рид, 87), Дака

Фотогалерея: