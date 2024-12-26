26 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Лестер.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Перед стартом 18-го тура мерсисайдцы с 39 очками лидируют в таблице чемпионата Англии. У лисов 14 пунктов и 17-я позиция.

Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.