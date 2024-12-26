Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
26.12.2024 22:00 - : -
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 декабря 2024, 02:51 |
7
0

Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 26 декабря в 22:00 по Киеву

26 декабря 2024, 02:51 |
7
0
Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
The Standard

26 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Лестер.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед стартом 18-го тура мерсисайдцы с 39 очками лидируют в таблице чемпионата Англии. У лисов 14 пунктов и 17-я позиция.

Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Совсем не везет. Кьеза пропустит очередной матч Ливерпуля
Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль Лестер Ливерпуль - Лестер смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки Ман Сити будут ночевать на клубной базе перед матчем АПЛ
Футбол | 26 декабря 2024, 01:57 0
Игроки Ман Сити будут ночевать на клубной базе перед матчем АПЛ
Игроки Ман Сити будут ночевать на клубной базе перед матчем АПЛ

26 декабря команда сыграет против «Эвертона»

Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Бокс | 25 декабря 2024, 17:28 3
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»

Нельсон не дает британцу шансов

Без Лунина и Трубина. Интересный выбор лучших вратарей Украины Максимова
Футбол | 25.12.2024, 19:51
Без Лунина и Трубина. Интересный выбор лучших вратарей Украины Максимова
Без Лунина и Трубина. Интересный выбор лучших вратарей Украины Максимова
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Футбол | 25.12.2024, 15:52
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Бокс | 25.12.2024, 13:46
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
24.12.2024, 09:13 9
Футбол
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 37
Футбол
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
24.12.2024, 14:08 58
Футбол
«Переговоры начаты». Инсайдер рассказал о трансфере Забарного в топ-клуб
«Переговоры начаты». Инсайдер рассказал о трансфере Забарного в топ-клуб
24.12.2024, 05:50 4
Футбол
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
25.12.2024, 00:25 5
Бокс
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
24.12.2024, 10:55 2
Бокс
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
25.12.2024, 09:32 1
Бокс
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
24.12.2024, 11:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем