Регресс продолжается? У Гвардиолы – худшие показатели за время работы в АПЛ

26 декабря в поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретился с «Эвертоном». Команды не сумели определить победителя и сыграли вничью – 1:1.

За последние два месяца (ноябрь-декабрь) подопечные Жузепа Гвардиолы провели 12 матчей – одержали одну победу, трижды сыграли вничью и восемь раз проиграли. «Горожане» в среднем набрали 0,6 балла за матч – это худший показатель команды под руководством испанского специалиста.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице, однако по итогам 18-го тура может опуститься вниз. В активе подопечных Гвардиолы – 28 баллов. В следующем матче «горожане» сыграют против «Лестера». Встреча состоится 29 декабря в 16:30.

Количество очков «Манчестер Сити» за матч в АПЛ (за ноябрь-декабрь)

Man City’s PL points per game totals in November & December combined each year under Pep Guardiola:



◎ 2021: 3.0

◎ 2017: 2.8

◎ 2018: 2.1

◎ 2019: 1.9

◎ 2020: 1.9

◎ 2016: 1.8

◎ 2022: 1.8

◎ 2023: 1.8

◉ 2024: 0.6



It's not a Merry Christmas this year..🤯