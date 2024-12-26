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  4. Регресс продолжается? У Гвардиолы – худшие показатели за время работы в АПЛ
Англия
26 декабря 2024, 17:22 |
405
0

Регресс продолжается? У Гвардиолы – худшие показатели за время работы в АПЛ

«Манчестер Сити» за последние два месяца набрал 0,6 балла за матч

26 декабря 2024, 17:22 |
405
0
Регресс продолжается? У Гвардиолы – худшие показатели за время работы в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

26 декабря в поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретился с «Эвертоном». Команды не сумели определить победителя и сыграли вничью – 1:1.

За последние два месяца (ноябрь-декабрь) подопечные Жузепа Гвардиолы провели 12 матчей – одержали одну победу, трижды сыграли вничью и восемь раз проиграли. «Горожане» в среднем набрали 0,6 балла за матч – это худший показатель команды под руководством испанского специалиста.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице, однако по итогам 18-го тура может опуститься вниз. В активе подопечных Гвардиолы – 28 баллов. В следующем матче «горожане» сыграют против «Лестера». Встреча состоится 29 декабря в 16:30.

Количество очков «Манчестер Сити» за матч в АПЛ (за ноябрь-декабрь)

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Эвертон Манчестер Сити - Эвертон Жузеп Гвардиола
Микола Титюк Источник: Squawka
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