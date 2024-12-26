Регресс продолжается? У Гвардиолы – худшие показатели за время работы в АПЛ
«Манчестер Сити» за последние два месяца набрал 0,6 балла за матч
26 декабря в поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретился с «Эвертоном». Команды не сумели определить победителя и сыграли вничью – 1:1.
За последние два месяца (ноябрь-декабрь) подопечные Жузепа Гвардиолы провели 12 матчей – одержали одну победу, трижды сыграли вничью и восемь раз проиграли. «Горожане» в среднем набрали 0,6 балла за матч – это худший показатель команды под руководством испанского специалиста.
«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице, однако по итогам 18-го тура может опуститься вниз. В активе подопечных Гвардиолы – 28 баллов. В следующем матче «горожане» сыграют против «Лестера». Встреча состоится 29 декабря в 16:30.
Количество очков «Манчестер Сити» за матч в АПЛ (за ноябрь-декабрь)
Man City’s PL points per game totals in November & December combined each year under Pep Guardiola:— Squawka (@Squawka) December 26, 2024
◎ 2021: 3.0
◎ 2017: 2.8
◎ 2018: 2.1
◎ 2019: 1.9
◎ 2020: 1.9
◎ 2016: 1.8
◎ 2022: 1.8
◎ 2023: 1.8
◉ 2024: 0.6
It’s not a Merry Christmas this year..🤯 pic.twitter.com/DNr5KeECjC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра Драмбаева подожгла социальные сети
Турецкий клуб изучает возможность подписания украинского вингера