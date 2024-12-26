ВИДЕО. Коуч топ-клуба Европы поздравил фанатов с Рождеством по-украински
Паулу Фонсека пожелал итальянцам «щасливого Різдва»
Португальский главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека поздравил болельщиков с Рождеством.
Интересно, что сделал он это не на родном для себя португальском языке, а на украинском.
На это повлияло как минимум две вещи – работа Паулу в донецком «Шахтере» в 2016-2019 годах, а также тот факт, что жена Фонсеки - украинка Екатерина Фонсека.
Паулу Фонсека уже не впервые проявляет свою проукраинскую позицию. Например, на презентацию в качестве нового главного тренера «Милана» он пришел с флагом Украины.
ВИДЕО. Коуч европейского топ-клуба поздравил фанатов с Рождеством на украинском
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