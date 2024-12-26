ВИДЕО. Коуч топ-клуба Европы поздравил фанатов с Рождеством по-украински

Португальский главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека поздравил болельщиков с Рождеством.

Интересно, что сделал он это не на родном для себя португальском языке, а на украинском.

На это повлияло как минимум две вещи – работа Паулу в донецком «Шахтере» в 2016-2019 годах, а также тот факт, что жена Фонсеки - украинка Екатерина Фонсека.

Паулу Фонсека уже не впервые проявляет свою проукраинскую позицию. Например, на презентацию в качестве нового главного тренера «Милана» он пришел с флагом Украины.

ВИДЕО. Коуч европейского топ-клуба поздравил фанатов с Рождеством на украинском