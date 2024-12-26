Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 26 декабря в 17:00по Киеву
26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Фулхэм.
Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В системе пенсионеров находится украинский вингер Михаил Мудрик. Однако сейчас украинец не может играть за синих из-за допинг-скандала.
Перед 18-м туром Челси с 35 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У Фулхэма 25 пунктов и 9-я позиция.
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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