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Чемпионат Англии
Челси
26.12.2024 17:00 - : -
Фулхэм
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Англия
26 декабря 2024, 02:01 |
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Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 26 декабря в 17:00по Киеву

26 декабря 2024, 02:01 |
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0
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Фулхэм.

Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В системе пенсионеров находится украинский вингер Михаил Мудрик. Однако сейчас украинец не может играть за синих из-за допинг-скандала.

Перед 18-м туром Челси с 35 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У Фулхэма 25 пунктов и 9-я позиция.

Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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