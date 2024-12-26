26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Фулхэм.

Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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В системе пенсионеров находится украинский вингер Михаил Мудрик. Однако сейчас украинец не может играть за синих из-за допинг-скандала.

Перед 18-м туром Челси с 35 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У Фулхэма 25 пунктов и 9-я позиция.

Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.