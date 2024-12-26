26 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Фулхэмом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси

Команда претендует на негласный статус главного открытия этого сезона. В принципе, Мареска понимал, что Боули ждал прогресса - его предшественника, Почеттино, уволили после первого же года работы, сочтя подъем на 6-е место АПЛ недостаточным. Что же, у Энцо получается явно лучше. Да, была осечка - быстрый вылет в Кубке Лиги. Но там изначально играли дублеры, как, впрочем, и в Лиге конференций, другой вопрос, что в еврокубке Мудрик и компания набрали обороты осенью и обыгрывают всех подряд, в том числе и Шемрок Роверс на прошлой неделе. Но там примерно такого и ждали от англичан, что позиционируются как фаворит №1. При этом ключевые игроки, выступая раз в неделю в основном, тоже показывают отличную статистику, уже в АПЛ. К декабрю они стали главными преследователями Ливерпуля. Но в прошлом туре не получилось забить Эвертону - закончили нулевой ничьей.

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Фулхэм

Клуб и раньше играл на уровне Премьер-Лиги. Но в последнее время воспринимался как лифт между дивизионами. Собственно, и Марку Силва становился менеджером, когда дачники снова погрузились в Чемпионшип. Но он не только сумел, как и предшественники, вернуть подопечных в АПЛ, но и вот уже дважды удерживал их там, причем на дистанции от опасной зоны, среди середняков. Периодически они демонстрируют шансы побороться за еврокубки. И это повторяется и сейчас, более того, в последнее время столичный клуб постоянно берет очки с грандами - после осечки в виде 1:4 от Вулверхэмптона получилось выиграть у Брайтона при ничьих с Тоттенхэмом, Арсеналом и Ливерпулем. После такого 0:0 с Саутгемптоном выглядит откровенной осечкой.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне синие выиграли у соседа в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку подопечных Марески. Можно рискнуть и поставить на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,75).