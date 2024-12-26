Удачные замены гостей. Фулхэм вырвал победу в выездном матче против Челси

26 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 18-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом».

В этом поединке мало кто верил в гостей. Великолепная форма «пенсионеров» делала их абсолютными фаворитами.

И с первых минут игры сценарий выглядел именно так: футболисты «Челси» сразу завладели инициативой.

Уже на 16-й минуте Леви Колвилл отдал мяч под удар Коулу Палмеру, и тот, пробив из-за пределов штрафной, открыл счет - 1:0. Через шесть минут Палмер имел возможность удвоить преимущество своей команды, но его дальний удар парировал голкипер Бернд Лено.

В первом тайме хозяева еще не раз могли увеличить отрыв, но удача была на стороне гостей.

Во втором тайме «Фулхэм» пытался выровнять игру, однако сначала едва не пропустил после опасной атаки «Челси». Энцо Фернандес оказался в отличной позиции, но не смог переиграть Лено.

Впоследствии гости создали несколько полумоментов и постепенно завладели инициативой. В концовке матча «Фулхэм» выглядел увереннее. На 82-й минуте Тимоти Кастань выполнил навес в штрафную площадку хозяев, где никем не прикрытый Гарри Уилсон переправил мяч в сетку ворот - 1:1.

А на 90+5-й минуте игроки «Фулхэма» вообще вырвали победу. Родригу Муниз получил пас от партнера и пробил в правый угол с близкой дистанции – 1:2

Интересно, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска сделал лишь одну замену в этом матче.

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АПЛ. 18-й тур. 26 декабря

«Челси» – «Фулхэм» – 1:2

Голы: Палмер, 16 - Уилсон, 82, Муниз, 90+5

«Челси»: Санчес, Густо, Адерабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Санчо, Джексон (Нкунку, 73), Палмер

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Диоп, Андерсен, Бесси, Робинсон, Траоре, (Вилсон, 67), Перейра, (Кейрни, 73), Лукич, Ивоби, (Сессеньон, 90+2), Хименес (Мунис, 74).

Предупреждения: Нету, 59, - Лукич, 34, Андерсен, 38, Робинсон, 90+1

Видео голов и обзор матча