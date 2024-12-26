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Челси
26.12.2024 17:00 – FT 1 : 2
Фулхэм
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Англия
26 декабря 2024, 19:00 | Обновлено 26 декабря 2024, 19:59
902
13

Удачные замены гостей. Фулхэм вырвал победу в выездном матче против Челси

Игроки «Челси» быстро вышли вперед, но этого оказалось недостаточно

26 декабря 2024, 19:00 | Обновлено 26 декабря 2024, 19:59
902
13
Удачные замены гостей. Фулхэм вырвал победу в выездном матче против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 18-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом».

В этом поединке мало кто верил в гостей. Великолепная форма «пенсионеров» делала их абсолютными фаворитами.

И с первых минут игры сценарий выглядел именно так: футболисты «Челси» сразу завладели инициативой.

Уже на 16-й минуте Леви Колвилл отдал мяч под удар Коулу Палмеру, и тот, пробив из-за пределов штрафной, открыл счет - 1:0. Через шесть минут Палмер имел возможность удвоить преимущество своей команды, но его дальний удар парировал голкипер Бернд Лено.

В первом тайме хозяева еще не раз могли увеличить отрыв, но удача была на стороне гостей.

Во втором тайме «Фулхэм» пытался выровнять игру, однако сначала едва не пропустил после опасной атаки «Челси». Энцо Фернандес оказался в отличной позиции, но не смог переиграть Лено.

Впоследствии гости создали несколько полумоментов и постепенно завладели инициативой. В концовке матча «Фулхэм» выглядел увереннее. На 82-й минуте Тимоти Кастань выполнил навес в штрафную площадку хозяев, где никем не прикрытый Гарри Уилсон переправил мяч в сетку ворот - 1:1.

А на 90+5-й минуте игроки «Фулхэма» вообще вырвали победу. Родригу Муниз получил пас от партнера и пробил в правый угол с близкой дистанции – 1:2

Интересно, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска сделал лишь одну замену в этом матче.

Видео голов на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».

АПЛ. 18-й тур. 26 декабря

«Челси» – «Фулхэм» – 1:2

Голы: Палмер, 16 - Уилсон, 82, Муниз, 90+5

«Челси»: Санчес, Густо, Адерабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Санчо, Джексон (Нкунку, 73), Палмер

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Диоп, Андерсен, Бесси, Робинсон, Траоре, (Вилсон, 67), Перейра, (Кейрни, 73), Лукич, Ивоби, (Сессеньон, 90+2), Хименес (Мунис, 74).

Предупреждения: Нету, 59, - Лукич, 34, Андерсен, 38, Робинсон, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 13
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Gargantua81
Силва умничка конечно, один из лучших тренеров АПЛ.
с таким материалом и бюджетом его работа дает превосходный результат.
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+3
VovanSidorovi4
Мудрик создавал конкуренцию.
Челси отстранили Мишу от тренировок и все пропало. 
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+2
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Falko
От так от без Міші на лавці :Ь
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+1
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Liverpool-FС
Коментатор на сетанті при рахунку 1:1 на 80 хвилині сказаав, що Фулгем тепер може ще виграти  Щось знав  це точно
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0
Віталій Ткачук
Тренерська поразка, про заміни чули, ні?
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0
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514839
Без Мудрика діла не буде!
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0
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Harun Bakircioğlu
Ахахаха, то есть мяу
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0
contr
Пудрик чмо ☝️ Члєнсі говно ☝️
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-1
AndiM
Без мельдроната на лавці запасних - члєнсі зовсім здулось
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