Челси – Фулхэм – 1:2. Мареска забыл о заменах. Видео голов и обзор матча

26 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 18-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом».

На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет в матче. Далее, игроки «Челси» упустили несколько хороших возможностей, как в первом тайме, так и во втором.

Концовка матча была шокирующей для хозяев. На 82-й минуте Гарри Уилсон сравнял счет, а на 90+5-й Родригу Муниз вывел «фулхэмцев» вперед.

За несколько секунд до конца матча Бернд Лено совершил суперсейв.

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АПЛ. 18-й тур. 26 декабря

«Челси» – «Фулхэм» – 1:2

Голы: Палмер, 16 - Уилсон, 82, Муниз, 90+5

«Челси»: Санчес, Густо, Адерабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Санчо, Джексон (Нкунку, 16), Палмер

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Диоп, Андерсен, Бесси, Робинсон, Траоре, (Уилсон, 67), Перейра, (Кейрни, 73), Лукич, Ивоби, (Сессеньон, 90+2), Хименес (Мунис, 74)

Предупреждения: Нету, 59, - Лукич, 34, Андерсен, 38, Робинсон, 90+1

Видео голов и обзор матча