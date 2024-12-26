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Чемпионат Англии
Челси
26.12.2024 17:00 – FT 1 : 2
Фулхэм
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Англия
26 декабря 2024, 19:50 | Обновлено 26 декабря 2024, 20:08
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Челси – Фулхэм – 1:2. Мареска забыл о заменах. Видео голов и обзор матча

В «Челси» сделали лишь одну замену, тогда как у «Фулхэма» забили игроки, вышедшие с запаса

26 декабря 2024, 19:50 | Обновлено 26 декабря 2024, 20:08
490
0
Челси – Фулхэм – 1:2. Мареска забыл о заменах. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 18-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом».

На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет в матче. Далее, игроки «Челси» упустили несколько хороших возможностей, как в первом тайме, так и во втором.

Концовка матча была шокирующей для хозяев. На 82-й минуте Гарри Уилсон сравнял счет, а на 90+5-й Родригу Муниз вывел «фулхэмцев» вперед.

За несколько секунд до конца матча Бернд Лено совершил суперсейв.

Видео голов на Telegram-канале «100 минут АПЛ».

АПЛ. 18-й тур. 26 декабря

«Челси» – «Фулхэм» – 1:2

Голы: Палмер, 16 - Уилсон, 82, Муниз, 90+5

«Челси»: Санчес, Густо, Адерабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Санчо, Джексон (Нкунку, 16), Палмер

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Диоп, Андерсен, Бесси, Робинсон, Траоре, (Уилсон, 67), Перейра, (Кейрни, 73), Лукич, Ивоби, (Сессеньон, 90+2), Хименес (Мунис, 74)

Предупреждения: Нету, 59, - Лукич, 34, Андерсен, 38, Робинсон, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Гарри Уилсон Коул Палмер Челси - Фулхэм видео голов и обзор Энцо Мареска
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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