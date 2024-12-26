Челси – Фулхэм – 1:2. Мареска забыл о заменах. Видео голов и обзор матча
В «Челси» сделали лишь одну замену, тогда как у «Фулхэма» забили игроки, вышедшие с запаса
26 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 18-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом».
На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет в матче. Далее, игроки «Челси» упустили несколько хороших возможностей, как в первом тайме, так и во втором.
Концовка матча была шокирующей для хозяев. На 82-й минуте Гарри Уилсон сравнял счет, а на 90+5-й Родригу Муниз вывел «фулхэмцев» вперед.
За несколько секунд до конца матча Бернд Лено совершил суперсейв.
Видео голов на Telegram-канале «100 минут АПЛ».
АПЛ. 18-й тур. 26 декабря
«Челси» – «Фулхэм» – 1:2
Голы: Палмер, 16 - Уилсон, 82, Муниз, 90+5
«Челси»: Санчес, Густо, Адерабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Санчо, Джексон (Нкунку, 16), Палмер
«Фулхэм»: Лено, Кастань, Диоп, Андерсен, Бесси, Робинсон, Траоре, (Уилсон, 67), Перейра, (Кейрни, 73), Лукич, Ивоби, (Сессеньон, 90+2), Хименес (Мунис, 74)
Предупреждения: Нету, 59, - Лукич, 34, Андерсен, 38, Робинсон, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
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