Палмер нереальным голом установил рекорд Челси
Коул проводит великолепный год
В матче чемпионата Англии против Фулхэма гол забил атакующий хавбек Челси Коул Палмер.
Игрок оформил свой 26 мяч в АПЛ за календарный 2024 год, побив клубный рекорд, который с 2001 года принадлежал Джимми-Флойду Хассельбайнку. Кроме того, Палмер повторил достижение Эрлинга Холанда по голам в АПЛ за календарный год.
Отметим, что Коулу удался красивый гол: игрок подхватил мяч метрах в 35-ти от ворот, обыграл нескольких соперников и низом положил мяч в угол.
❗️ Видео гола Палмера в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ!
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