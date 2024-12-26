Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмер нереальным голом установил рекорд Челси
Англия
26 декабря 2024, 17:29 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:50
2684
6

Палмер нереальным голом установил рекорд Челси

Коул проводит великолепный год

26 декабря 2024, 17:29 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:50
2684
6
Палмер нереальным голом установил рекорд Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

В матче чемпионата Англии против Фулхэма гол забил атакующий хавбек Челси Коул Палмер.

Игрок оформил свой 26 мяч в АПЛ за календарный 2024 год, побив клубный рекорд, который с 2001 года принадлежал Джимми-Флойду Хассельбайнку. Кроме того, Палмер повторил достижение Эрлинга Холанда по голам в АПЛ за календарный год.

Отметим, что Коулу удался красивый гол: игрок подхватил мяч метрах в 35-ти от ворот, обыграл нескольких соперников и низом положил мяч в угол.

❗️ Видео гола Палмера в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ!

По теме:
«Будут большие проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудр
Эвертон вернется на трансферный рынок. Команде Миколенко нужно усиление
ВІДЕО. Матч Ливерпуль – Лестер могут перенести из-за густого тумана
Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Футбол | 26 декабря 2024, 10:03 3
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы

Ферлан Менди и Орельен Тчуамэни могут покинуть королевский клуб

Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 декабря 2024, 18:01 0
Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 декабря в 22:00 по Киеву

Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Бокс | 26.12.2024, 08:22
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
«Религиозный фронт». Ломаченко в очередной раз зашкварился словами о церкви
Бокс | 26.12.2024, 13:47
«Религиозный фронт». Ломаченко в очередной раз зашкварился словами о церкви
«Религиозный фронт». Ломаченко в очередной раз зашкварился словами о церкви
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
Футбол | 26.12.2024, 05:25
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ManCity
Гвардіола кусає собі лікті
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Все просто знайшов свою команду 
Ответить
0
Pavel_i_CO
Після того, як Челсі позбулось різного хламу, типу Мудріка, то команда стала реальним претендентом на чемпіонство 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
25.12.2024, 07:47 2
Бокс
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
25.12.2024, 09:32 1
Бокс
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
25.12.2024, 00:11 5
Бокс
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 37
Футбол
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
25.12.2024, 22:02
Футбол
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
25.12.2024, 14:01 12
Футбол
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
25.12.2024, 01:08 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем