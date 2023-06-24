Готовы судиться за Соломона и Тете. Палкин предупредил клубы АПЛ
Шахтер недоволен ситуацией
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин еще раз подтвердил, что клуб готов судиться из-за ситуаций с Манором Соломоном, Тете и другими игроками.
Их контракты подходят к концу, что позволяет другим клубам бесплатно претендовать на футболистов, уехавших из Украины из-за войны.
«Мы за этих игроков заплатили большие деньги. За Соломона, за Тете и за других. А их хотят забрать бесплатно. Я уже предупредил «Тоттенхэм» и другие клубы, кто хочет подписать наших игроков, что мы пойдем в суд».
«Они должны это знать. Так быть не должно», – сказал Палкин.
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який клуб ще звертався до ФІФА з цією проблемою?
чи інші вважають це безглуздо ?