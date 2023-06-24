Готовы судиться за Соломона и Тете. Палкин предупредил клубы АПЛ

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин еще раз подтвердил, что клуб готов судиться из-за ситуаций с Манором Соломоном, Тете и другими игроками.

Их контракты подходят к концу, что позволяет другим клубам бесплатно претендовать на футболистов, уехавших из Украины из-за войны.

«Мы за этих игроков заплатили большие деньги. За Соломона, за Тете и за других. А их хотят забрать бесплатно. Я уже предупредил «Тоттенхэм» и другие клубы, кто хочет подписать наших игроков, что мы пойдем в суд».

«Они должны это знать. Так быть не должно», – сказал Палкин.