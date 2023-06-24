Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Англия
24 июня 2023, 19:28 |
2026
1

Готовы судиться за Соломона и Тете. Палкин предупредил клубы АПЛ

Шахтер недоволен ситуацией

24 июня 2023, 19:28 |
2026
1
Готовы судиться за Соломона и Тете. Палкин предупредил клубы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин еще раз подтвердил, что клуб готов судиться из-за ситуаций с Манором Соломоном, Тете и другими игроками.

Их контракты подходят к концу, что позволяет другим клубам бесплатно претендовать на футболистов, уехавших из Украины из-за войны.

«Мы за этих игроков заплатили большие деньги. За Соломона, за Тете и за других. А их хотят забрать бесплатно. Я уже предупредил «Тоттенхэм» и другие клубы, кто хочет подписать наших игроков, что мы пойдем в суд».

«Они должны это знать. Так быть не должно», – сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Манор Соломон Тете трансферы
Источник inews.co.uk
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Burevestnik
не один ШД втратив гравців. 
який клуб ще звертався до ФІФА з цією проблемою? 
чи інші вважають це безглуздо ?
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