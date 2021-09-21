Шахтер заплатил крупную сумму Маккаби за процент прав на Соломона

Донецкий «Шахтер» в минувшее трансферное окно отклонил все предложения, которые получил по израильскому вингеру Манору Соломону, и в то же время, заплатил крупную сумму предыдущему клубу футболиста «Маккаби» Петах-Тиква, чтобы снизить процент прав, которые принадлежали израильтянам.

Информацию об этом раскрыл агент Соломона Шломи Бен Эзра.

«Шахтер» отказывал любому клубу, который с ними контактировал по Соломону, а еще заплатил крупную сумму, чтобы снизить проценты. Тот факт, что украинцы вышли в групповой раунд Лиги чемпионов также заставил их не отказываться от израильтянина», - сказал Бен Эзра.

Также агент сообщил, что предложения по Соломону «Шахтеру» делали «Наполи», «Рома» и «Аталанта», и именно в Италии, а не в Англии, как сообщалось ранее, Манор может продолжить карьеру.

«Январь – еще одна отправная точка, потому что открывается трансферное окно. Но все будет зависеть от результатов команды в Лиге чемпионов. В конце концов, если трансфер состоится, то следующий Рош ха-Шана (еврейский Новый год – прим. ред.) Соломон будет отмечать уже в другом городе», - отметил агент.

Ранее сообщалось, что руководство «Шахтера» гарантировало главному тренеру команды Роберто Де Дзерби, что не будет продавать Соломона ранее лета 2022 года.

Напомним, Соломон перешел в «Шахтер» в январе 2019 года, и тогда сообщалось, что за 85% экономических прав на хавбека «горняки» заплатили около 6 миллионов евро.