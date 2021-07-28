В Шахтере уверили Де Дзерби, что не продадут Соломона раньше лета 2022 года

Итальянский главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высоко ценит способности 22-летнего левого вингера команды Манора Соломона, который обладает отменной техникой, скоростью и пониманием игры.

Вокруг Соломона Де Дзерби планирует выстраивать новую команду, за формирование которой взялся нынешним летом, подписав контракт с «горняками» на два сезона.

Руководство «Шахтера» оценивает Соломона в 20 миллионов евро, однако пообещало Де Дзерби, что не будет продавать израильтянина ранее лета 2022 года.

Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что 20 миллионов евро за израильского легионера «горнякам» готовится предложить «Арсенал».