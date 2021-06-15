Арсенал в ближайшие дни предложит Шахтеру 20 млн евро за Соломона

Об этом сообщают израильские СМИ

  • 15.06.2021 19:30
  • 3158 просмотров
  • 20 комментариев
Арсенал в ближайшие дни предложит Шахтеру 20 млн евро за Соломона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Лондонский «Арсенал» в ближайшие несколько дней выйдет на «Шахтер» с официальным предложением по израильскому вингеру Манору Соломону.

По имеющейся информации, «канониры» предложат «горнякам» 20 миллионов евро за 21-летнего израильтянина, контракт которого с украинским клубом рассчитан до конца 2023 года.

«Шахтер» якобы готов расстаться с Соломоном, но желает выручить за футболиста 25 миллионов евро, вследствие чего переговоры с «Арсеналом», как ожидается, будут продолжены.

Также виды на Соломона имеет «Астон Вилла».

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался продать Соломона в «Арсенал» за 20 миллионов евро, но позднее появилась информация, что официальных предложений по израильскому легионеру «канониры» еще не делали.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ONE

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 20:32
    -1
    OKs100, 15.06.2021 20:31
    Он стоит от 50 миллионов.
    гривен
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 15.06.2021 20:31
    +1
    Таких новин вже з десяток було, а реальних пропозицій (схоже) - нуль.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 15.06.2021 20:31
    -1
    Он стоит от 50 миллионов.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 15.06.2021 20:20
    -2
    За нинішніх шалених цін на гравців атакуючого плану це дуже дешево. Якщо і відпускати, то не менше ніж за 40, щоб можна було купити парочку молодих.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 15.06.2021 20:10
    0
    В статті дуже багато слів "нібито, наче, здається"
    Ссылка
    Euro2020
      Euro2020, 15.06.2021 20:06
    -2
    Что за школота минусует,что я не правильно написал или Миколенко после своих "успешных" игр вырастет в цене
    Ссылка
    Euro2020
      Euro2020, 15.06.2021 20:00
    -1
    joe-777, 15.06.2021 19:51
    Что смешного ?Миколенко это сила это класс,50 миллионов не меньше.
    Ты с головой дружишь ?Он после ЕВРО и Удинезе за 5 лямов не будет нужен
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 15.06.2021 19:57
    -1
    Trasher311987, 15.06.2021 19:56
    Моисей Леонидович против такой суммы
    Отец Соломона!?
    Ты шо, не знаешь что там мамы главные
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.06.2021 19:56
    -1
    Моисей Леонидович против такой суммы
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 15.06.2021 19:52
    -4
    joe-777, 15.06.2021 19:47
    А мы Миколенко за 50 миллионов продадим в Интер.
    За 300
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 19:51
    -4
    ENJOY-_-, 15.06.2021 19:46
    50 это два раза по 25.. а двух соломонов нет
    Это да.
    Ссылка
    joe-777
      joe-777, 15.06.2021 19:51
    -5
    Face Control, 15.06.2021 19:49
    Что смешного ?Миколенко это сила это класс,50 миллионов не меньше.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 19:49
    -5
    joe-777, 15.06.2021 19:47
    А мы Миколенко за 50 миллионов продадим в Интер.
    Ссылка
    joe-777
      joe-777, 15.06.2021 19:47
    0
    А мы Миколенко за 50 миллионов продадим в Интер.
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 15.06.2021 19:46
    +1
    Беги соломон, беги хоть в ЛЧ поиграеш !
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 15.06.2021 19:46
    -3
    Face Control, 15.06.2021 19:42
    Это уже норм, но лучше 50.
    50 это два раза по 25.. а двух соломонов нет
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 19:42
    -5
    ENJOY-_-, 15.06.2021 19:41
    25 в самый раз
    Это уже норм, но лучше 50.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 15.06.2021 19:41
    -4
    25 в самый раз
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 19:40
    -3
    20? Гуляйте мимо, лол.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 19:38
    -1
    Не отдадут они его за 2О-ку
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 15.06.2021 20:31
    +1
    Таких новин вже з десяток було, а реальних пропозицій (схоже) - нуль.
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 15.06.2021 19:46
    +1
    Беги соломон, беги хоть в ЛЧ поиграеш !
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 15.06.2021 20:10
    0
    В статті дуже багато слів "нібито, наче, здається"
    Ссылка
    joe-777
      joe-777, 15.06.2021 19:47
    0
    А мы Миколенко за 50 миллионов продадим в Интер.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности