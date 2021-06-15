Арсенал в ближайшие дни предложит Шахтеру 20 млн евро за Соломона

Лондонский «Арсенал» в ближайшие несколько дней выйдет на «Шахтер» с официальным предложением по израильскому вингеру Манору Соломону.

По имеющейся информации, «канониры» предложат «горнякам» 20 миллионов евро за 21-летнего израильтянина, контракт которого с украинским клубом рассчитан до конца 2023 года.

«Шахтер» якобы готов расстаться с Соломоном, но желает выручить за футболиста 25 миллионов евро, вследствие чего переговоры с «Арсеналом», как ожидается, будут продолжены.

Также виды на Соломона имеет «Астон Вилла».

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался продать Соломона в «Арсенал» за 20 миллионов евро, но позднее появилась информация, что официальных предложений по израильскому легионеру «канониры» еще не делали.