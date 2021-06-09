Источник: Арсенал не делал предложение по Соломону

При этом «канониры» интересовались игроком в прошлом

  • 09.06.2021 17:21
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Источник: Арсенал не делал предложение по Соломону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Лондонский «Арсенал» не делал «Шахтеру» предложения по поводу Манора Соломона. Об этом сообщает известный журналист Крис Уитли.

При этом «Арсенал» интересовался Соломоном в прошлом. Сам игрок по-прежнему хочет нынешним летом перебраться в один их клубов АПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Шахтер» отклонил предложение в 20 миллионов евро от «Арсенала» по Соломону.

В нынешнем сезоне на счету Соломона 11 голов и 1 ассист в 35 матчах за «Шахтер» во всех турнира. Трансферная стоимость 21-летнего израильского вингера оценивается в 20 миллионов евро.

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Источник — Twitter

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