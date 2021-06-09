Источник: Арсенал не делал предложение по Соломону

Лондонский «Арсенал» не делал «Шахтеру» предложения по поводу Манора Соломона. Об этом сообщает известный журналист Крис Уитли.

При этом «Арсенал» интересовался Соломоном в прошлом. Сам игрок по-прежнему хочет нынешним летом перебраться в один их клубов АПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Шахтер» отклонил предложение в 20 миллионов евро от «Арсенала» по Соломону.

В нынешнем сезоне на счету Соломона 11 голов и 1 ассист в 35 матчах за «Шахтер» во всех турнира. Трансферная стоимость 21-летнего израильского вингера оценивается в 20 миллионов евро.