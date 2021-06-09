Журналист: Шахтер отказался продавать Соломона в Арсенал за 20 млн евро

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе рассказал, что лондонский «Арсенал» предлагал за переход хавбека «Шахтера» Манора Соломона около 20 млн евро.

«Горняки» приняли решение отказать лондонскому клубу. В донецком клубе считают, что могут выручить больше денег за продажу футболиста.

Шахтер планировал заработать на продаже израильтянина не меньше 24 млн евро, а вингер рассчитывал на продолжение карьеры в Англии.

В минувшем сезоне Манор Соломон за «Шахтер» провел 35 матчей и забил 11 голов во всех турнирах.