Журналист: Шахтер отказался продавать Соломона в Арсенал за 20 млн евро

Игорь Цыганык в авторской программе рассказал детали возможного перехода

  • 09.06.2021 05:05
  • 387 просмотров
  • 1 комментарий
Журналист: Шахтер отказался продавать Соломона в Арсенал за 20 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе рассказал, что лондонский «Арсенал» предлагал за переход хавбека «Шахтера» Манора Соломона около 20 млн евро.

«Горняки» приняли решение отказать лондонскому клубу. В донецком клубе считают, что могут выручить больше денег за продажу футболиста.

Шахтер планировал заработать на продаже израильтянина не меньше 24 млн евро, а вингер рассчитывал на продолжение карьеры в Англии.

В минувшем сезоне Манор Соломон за «Шахтер» провел 35 матчей и забил 11 голов во всех турнирах.

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
    SportsMan
      SportsMan, 09.06.2021 05:47
    0
    Соломон рассчитывал, а Шахтер не отпустил. Закрывайся в туалете, плаксе это помогло
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 09.06.2021 05:47
    0
    Соломон рассчитывал, а Шахтер не отпустил. Закрывайся в туалете, плаксе это помогло
    Ссылка
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