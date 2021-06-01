Соломон хочет перебраться в АПЛ и уже подыскивает жилье в Лондоне

21-летний вингер «Шахтера» Манор Соломон всерьез рассматривает возможность покинуть Украину нынешним летом ради переезда в английскую Премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах сохраняет «Арсенал».
По данным израильских источников, Соломон даже начал подыскивать себе жилье в Лондоне, хотя окружение игрока эту информацию опровергает.
Вопросом трудоустройства Соломона в АПЛ занимается известный агент Пини Захави.
Ожидается, что за трансфер Соломона «Шахтер» пожелает выручить 21 миллион фунтов.
Контракт израильтянина с «горняками», по данным Transfermarkt, рассчитан до 31 декабря 2023 года.
В сезоне-2020/21 на счету Соломона 35 матчей, 11 голов и 1 результативная передача.
Источник — Football London
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.