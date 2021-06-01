Соломон хочет перебраться в АПЛ и уже подыскивает жилье в Лондоне

Израильский легионер «Шахтера» летом может сменить клубную прописку

  • 01.06.2021 09:35
  • 2895 просмотров
  • 6 комментариев
Соломон хочет перебраться в АПЛ и уже подыскивает жилье в Лондоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

21-летний вингер «Шахтера» Манор Соломон всерьез рассматривает возможность покинуть Украину нынешним летом ради переезда в английскую Премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах сохраняет «Арсенал».

По данным израильских источников, Соломон даже начал подыскивать себе жилье в Лондоне, хотя окружение игрока эту информацию опровергает.

Вопросом трудоустройства Соломона в АПЛ занимается известный агент Пини Захави.

Ожидается, что за трансфер Соломона «Шахтер» пожелает выручить 21 миллион фунтов.

Контракт израильтянина с «горняками», по данным Transfermarkt, рассчитан до 31 декабря 2023 года.

В сезоне-2020/21 на счету Соломона 35 матчей, 11 голов и 1 результативная передача.

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Источник — Football London

(18 голосов)

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Комментарии
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 01.06.2021 10:06
    +2
    Хотеть не вредно
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 01.06.2021 09:48
    -2
    Почему не Кристал Пэлас или Фулхем?)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:45
    +2
    Слава Чебан, 01.06.2021 09:37
    21? Забажають 50 я думаю
    Ну в принципе по маркту вполне адекватная цена, но явно за неё не захотят продавать
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 01.06.2021 09:37
    -1
    21? Забажають 50 я думаю
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:37
    +6
    Шахта сток заломит шо х он куда переедет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:37
    +6
    Шахта сток заломит шо х он куда переедет
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 01.06.2021 10:06
    +2
    Хотеть не вредно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:45
    +2
    Слава Чебан, 01.06.2021 09:37
    21? Забажають 50 я думаю
    Ну в принципе по маркту вполне адекватная цена, но явно за неё не захотят продавать
    Ссылка
    Віктор Дегтяренко
      Віктор Дегтяренко, 01.06.2021 10:34
    0
    пускай даже не мечтает ,никто его не отпустит
    Ссылка
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