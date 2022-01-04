Сергей ПАЛКИН: «Соломон играет лучше Бога»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как обстоят дела с подписанием нового контракта с Манором Соломоном, а также обсудил возможное приглашение Жереми Бога из «Сассуоло».



«Мы с Соломоном обсуждаем заключение нового контракта, буквально неделю назад говорил с его агентом, так что движемся в этом направлении. Что касается Бога, да, он хороший футболист, и любой тренер был бы рад видеть такого игрока у себя в команде.



Но если сегодня сравнивать, то Соломон, возможно, показал свой не лучший сезон – думаю, есть объективные причины. Если этих игроков сравнить по статистике, то, как в этом сезоне, так и в прошлом, Соломон показал лучший результат, чем Бога, к тому же Манор моложе на три года», – сказал Палкин.

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