Сергей ПАЛКИН – о трансфере Мампасси: «У нас не золотая клетка»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал трансфер защитника Марка Мампасси в состав московского «Локомотива».



– Насколько для «Шахтера» важен трансфер 18-летнего Мампасси, который не сыграл за клуб ни одного официального матча? Деньги от продажи Марка существенно пополнили бюджет клуба и Академии.

– Мне кажется, это месседж всем футболистам Академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах. Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы Академии это серьезный шаг вперед, – сказал Палкин.

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