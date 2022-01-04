Сергей ПАЛКИН – о трансфере Мампасси: «У нас не золотая клетка»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал, что клуб готов рассматривать нормальные предложения

  • 04.01.2022 01:14
  • 385 просмотров
  • 3 комментария
Сергей ПАЛКИН – о трансфере Мампасси: «У нас не золотая клетка»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал трансфер защитника Марка Мампасси в состав московского «Локомотива».
 
– Насколько для «Шахтера» важен трансфер 18-летнего Мампасси, который не сыграл за клуб ни одного официального матча? Деньги от продажи Марка существенно пополнили бюджет клуба и Академии.
– Мне кажется, это месседж всем футболистам Академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах. Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы Академии это серьезный шаг вперед, – сказал Палкин.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maxno
    online
    maxno, 04.01.2022 01:33
    +2
    МУДРЫКА продайте тогда поверю что у вас не золотая клетка.
    Ссылка
    Octopus
    online
    Octopus, 04.01.2022 01:37
    +1
    maxno, 04.01.2022 01:33
    МУДРЫКА продайте тогда поверю что у вас не золотая клетка.
    А Мудрык и не их воспитанник. Так, перепродажа, спекулянство обычное получится.
    Ссылка
    No name
    No name, 04.01.2022 02:15
    0
    Где-то в туалете всплакнул тайсон
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