Сергей ПАЛКИН: Шахтер хочет замахнуться на главный трофей - Лигу чемпионов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассчитывает, что в будущем удастся построить команду, которая сможет претендовать на кубок Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне команда не сумела выйти из группы.
– Победа в еврокубке – это долгосрочная перспектива или мы должны стремиться к трофею каждый год?
– Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении. Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результата, но, если не попробуешь, ты никогда не поймешь.
– Возможно, мы повторим историю, когда в сезоне-2007/08 мы не попали в евровесну, а затем в сезоне-2008/09 выиграли Кубок УЕФА. Возможно, в следующем году мы вновь завоюем этот же трофей?
– Хотелось бы себя показать в Лиге чемпионов, так как это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я вас уверяю.
– Главная цель «Шахтера» на 2022 год?
– Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Естественно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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А шанс замахнуться на кубок ЛЧ есть у всех команд там играющих.... Только у кого то этот шанс 5 к 1 а у кого-то 300 к 1
А шанс замахнуться на кубок ЛЧ есть у всех команд там играющих.... Только у кого то этот шанс 5 к 1 а у кого-то 300 к 1
Ну не Азар пусть будет алькантара м Ливерпуля.
Ну вот надоело ему при клоппе играть, зашёл на спорт.юа такой блин этот клуб выиграть хочет лч.
Та мать его так тот Ливерпуль.
Бегом на поезд Ливерпуль Киев и уже оранжевый контракт держит в руках.
Слезы,жена постит фотки в форме шахтера, все кричат о любви к Украине, вот уже паспорт в руках их Украины и сборная.
Но тут надо уже прощаться потому что скоро 35 и улетать в загневающую Европу.
Как тебе?
Юрка, не гори... Не всем же клубам игроков на троещинском рынке искать
Ну не Азар пусть будет алькантара м Ливерпуля.
Ну вот надоело ему при клоппе играть, зашёл на спорт.юа такой блин этот клуб выиграть хочет лч.
Та мать его так тот Ливерпуль.
Бегом на поезд Ливерпуль Киев и уже оранжевый контракт держит в руках.
Слезы,жена постит фотки в форме шахтера, все кричат о любви к Украине, вот уже паспорт в руках их Украины и сборная.
Но тут надо уже прощаться потому что скоро 35 и улетать в загневающую Европу.
Как тебе?
Это ж реально в Шахтер приедут Неймар, Азар. Возможно Мбаппе.
Не исключен вариант к возвращение в клуб Дентинью.
Короче говоря нас ожидает вкусный футбол.
Это ж реально в Шахтер приедут Неймар, Азар. Возможно Мбаппе.
Не исключен вариант к возвращение в клуб Дентинью.
Короче говоря нас ожидает вкусный футбол.
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