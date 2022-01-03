Сергей ПАЛКИН: Шахтер хочет замахнуться на главный трофей - Лигу чемпионов

У руководства клуба очень большие амбиции

  • 03.01.2022 13:25
  • 2036 просмотров
  • 22 комментария
Сергей ПАЛКИН: Шахтер хочет замахнуться на главный трофей - Лигу чемпионов
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассчитывает, что в будущем удастся построить команду, которая сможет претендовать на кубок Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне команда не сумела выйти из группы.

– Победа в еврокубке – это долгосрочная перспектива или мы должны стремиться к трофею каждый год?
– Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении. Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результата, но, если не попробуешь, ты никогда не поймешь.

– Возможно, мы повторим историю, когда в сезоне-2007/08 мы не попали в евровесну, а затем в сезоне-2008/09 выиграли Кубок УЕФА. Возможно, в следующем году мы вновь завоюем этот же трофей?
– Хотелось бы себя показать в Лиге чемпионов, так как это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я вас уверяю.

– Главная цель «Шахтера» на 2022 год?
– Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Естественно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 03.01.2022 13:45
    +4
    Ппалкину больше не наливать.
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 03.01.2022 13:44
    +2
    Срочно несите деду таблетки
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2022 13:37
    +2
    Совковое словоблудие, скорее сборная Сомали по хоккею выиграет чемпионат мира, чем Шахтёр выиграет Лигу чемпионов
    Ссылка
    Мирон Андрусский
    Мирон Андрусский, 03.01.2022 13:34
    +2
    Сергей ПАЛКИН: Шахтер хочет замахнуться на главный трофей - Лигу чемпионов
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.01.2022 14:27
    +1
    ENJOY--, 03.01.2022 13:35
    Ну вот опять Палкин дал повод динамофилам
    А шанс замахнуться на кубок ЛЧ есть у всех команд там играющих.... Только у кого то этот шанс 5 к 1 а у кого-то 300 к 1
    Ты о развпятьлетних автобусиках кипрских?
    Ссылка
    nick07
    online
    nick07, 03.01.2022 14:23
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=XUA2HIIT0hQ
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 03.01.2022 14:15
    +1
    "дурень думкою багатіє" (с)
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    online
    chevars2ukr.net, 03.01.2022 13:44
    +1
    Мах на солнце - трах о землю
    Ссылка
    Dominik
    Dominik, 03.01.2022 13:38
    +1
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 13:35
    +1
    Ну вот опять Палкин дал повод динамофилам
    А шанс замахнуться на кубок ЛЧ есть у всех команд там играющих.... Только у кого то этот шанс 5 к 1 а у кого-то 300 к 1
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.01.2022 14:29
    0
    nick07, 03.01.2022 14:23
    https://www.youtube.com/watch?v=XUA2HIIT0hQ
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 14:28
    0
    Умник, 03.01.2022 14:24
    Ладно давай дальше крутить этот абсурд вместе.
    Ну не Азар пусть будет алькантара м Ливерпуля.
    Ну вот надоело ему при клоппе играть, зашёл на спорт.юа такой блин этот клуб выиграть хочет лч.
    Та мать его так тот Ливерпуль.
    Бегом на поезд Ливерпуль Киев и уже оранжевый контракт держит в руках.
    Слезы,жена постит фотки в форме шахтера, все кричат о любви к Украине, вот уже паспорт в руках их Украины и сборная.
    Но тут надо уже прощаться потому что скоро 35 и улетать в загневающую Европу.
    Как тебе?
    Садио Мане берём...
    Юрка, не гори... Не всем же клубам игроков на троещинском рынке искать
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.01.2022 14:24
    0
    ENJOY--, 03.01.2022 14:11
    Какой Азар!? Акстись
    Ладно давай дальше крутить этот абсурд вместе.
    Ну не Азар пусть будет алькантара м Ливерпуля.
    Ну вот надоело ему при клоппе играть, зашёл на спорт.юа такой блин этот клуб выиграть хочет лч.
    Та мать его так тот Ливерпуль.
    Бегом на поезд Ливерпуль Киев и уже оранжевый контракт держит в руках.
    Слезы,жена постит фотки в форме шахтера, все кричат о любви к Украине, вот уже паспорт в руках их Украины и сборная.
    Но тут надо уже прощаться потому что скоро 35 и улетать в загневающую Европу.
    Как тебе?
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 03.01.2022 14:19
    0
    Даже из под Палки играть не будут.
    Ссылка
    Letifer
    Letifer, 03.01.2022 13:53
    0
    Посмотрел новогоднее поздравление ЗЕ и решил переплюнуть?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 03.01.2022 13:40
    0
    Палкина укусил закарпатфан?
    Ссылка
    turist86
    turist86, 03.01.2022 14:14
    -1
    Ну звісно Шахтар виграє ЛЧ, одразу ж після Шерифа
    Ссылка
    Viktor VK
    Viktor VK, 03.01.2022 14:13
    -1
    Ви навіть в Лігу Європи не пройшли, про яаий трофей ліги чемпіонів він верзе !
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 14:11
    -1
    Умник, 03.01.2022 14:02
    Значит и правда веерные отключения света будут.
    Это ж реально в Шахтер приедут Неймар, Азар. Возможно Мбаппе.
    Не исключен вариант к возвращение в клуб Дентинью.
    Короче говоря нас ожидает вкусный футбол.
    Какой Азар!? Акстись
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.01.2022 14:02
    -1
    Значит и правда веерные отключения света будут.
    Это ж реально в Шахтер приедут Неймар, Азар. Возможно Мбаппе.
    Не исключен вариант к возвращение в клуб Дентинью.
    Короче говоря нас ожидает вкусный футбол.
    Ссылка
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