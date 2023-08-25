Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 14:30 |
686
0

Шахтер обратился в ЕСПЧ. Хочет отсудить деньги за Тете и Соломона

За бразильца «горняки» хотят 12 миллионов евро, за израильтянина – 18 миллионов

25 августа 2023, 14:30 |
686
0
Шахтер обратился в ЕСПЧ. Хочет отсудить деньги за Тете и Соломона
ФК Галатасарай. Тете

«Шахтер» продолжает попытки получить финансовую компенсацию от потери прежних лидеров атаки команды вингеров Тете и Манора Соломона. Первый этим летом, используя Annexe 7 ФИФА, фактически на правах свободного агента ушел в «Галатасарай», а второй на аналогичных условиях – в «Тоттенхэм».

«Шахтер» уже потребовал от ФИФА отстранить Тете от футбола, а УАФ не выдала «Галатасараю» трансферный сертификат на бразильца, из-за чего туркам пришлось обращаться в ФИФА и получить временный сертификат, позволяющий бразильцу играть до разрешения конфликтной ситуации.

За Тете «Шахтер» хочет получить 12 миллионов евро, а за Соломона – 18 миллионов евро.

Сообщается, что «горняки» уже подали соответствующий иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом, «Шахтер» уверяет, что из-за финансовых потерь, причиненных уходом двух футболистов на правах свободных агентов, клубу не удалось передать средства на помощь пострадавшим детям от неспровоцированной войны россии против Украины.

В иске отмечается, что «Шахтер», а также фонд владельца клуба Рината Ахметова и дочерние предприятия СКМ потратили на помощь Украине 175 миллионов долларов за 18 месяцев полномасштабной войны. Также украинский клуб заверяет, что деньги от компенсаций за Тете и Соломона будут направлены на помощь жертвам войны.

На текущей неделе Тете дебютировал за «Галатасарай», сыграв в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против норвежского «Мольде» (3:2).

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Тете Шахтер Донецк Галатасарай трансферы трансферы УПЛ ФИФА Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) суд судебный иск Манор Соломон Тоттенхэм российско-украинская война
Источник Fotospor
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