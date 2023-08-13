Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола

Турецкий портал fotospor.com сообщил о новых интересных деталях недавнего перехода 23-летнего вингера «Шахтера» Тете в «Галатасарай», который состоялся де-факто на правах свободного агента, так как бразилец воспользовался Annexe 7 ФИФА и приостановил срок действия контракта с «горняками», истекавшего 31 декабря.

Сообщается, что «Шахтер» уже обратился в ФИФА с жалобой на «Галатасарай» и Тете. Турецкий клуб украинцы обвиняют в том, что тот подписал бразильца без выплаты соответствующей компенсации, которую и затребовал.

Что касается Тете, то «горняки» якобы требуют от ФИФА запретить вингеру заниматься футболом, так как тот перешел в другой клуб, имея действующий контракт с «Шахтером». Ключевым аргументом «оранжево-черных» является то, что Тете вернулся в Украину во время российско-украинской войны.

Тете действительно был замечен в Украине в начале июня и даже принял участие в любительском турнире, однако о цели визита бразильца в Киев тогда так и не сообщалось.

Напомним, Тете в минувшем сезоне по Annexe 7 ФИФА играл за «Лион» и «Лестер».