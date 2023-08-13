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  4. Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 22:46 |
2708
2

Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола

Также сообщается, что украинский клуб пожаловался и на «Галатасарай»

13 августа 2023, 22:46 |
2708
2
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
fotospor.com

Турецкий портал fotospor.com сообщил о новых интересных деталях недавнего перехода 23-летнего вингера «Шахтера» Тете в «Галатасарай», который состоялся де-факто на правах свободного агента, так как бразилец воспользовался Annexe 7 ФИФА и приостановил срок действия контракта с «горняками», истекавшего 31 декабря.

Сообщается, что «Шахтер» уже обратился в ФИФА с жалобой на «Галатасарай» и Тете. Турецкий клуб украинцы обвиняют в том, что тот подписал бразильца без выплаты соответствующей компенсации, которую и затребовал.

Что касается Тете, то «горняки» якобы требуют от ФИФА запретить вингеру заниматься футболом, так как тот перешел в другой клуб, имея действующий контракт с «Шахтером». Ключевым аргументом «оранжево-черных» является то, что Тете вернулся в Украину во время российско-украинской войны.

Тете действительно был замечен в Украине в начале июня и даже принял участие в любительском турнире, однако о цели визита бразильца в Киев тогда так и не сообщалось.

Напомним, Тете в минувшем сезоне по Annexe 7 ФИФА играл за «Лион» и «Лестер».

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Источник Fotospor
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Комментарии 2
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Віталій Яценко
Все буде так, як і з Соломоном. ФІФА дозволяє зараз за 6 місяців до кінця дії договорів підписувати вільними гентами гравців з України. Нонсенс, але дозволяє. І нічого з цим не поробиш. Нажаль.
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+4
avk2307
З одногобоку жалко Шахтар за їх інвестиції, а з другого просто соромно за тих людей, які хоч щось хочуть вибити в ситуації, коли по іншим доходам вони майже всюди в прибутку.
І коли Дтек виводить сотню міліонів в облігації або на допомогу дочірнім компаніям в Нідерландах і на Кіпрі і чіпляється при цьому до гравців,виглядає то недуже
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+2
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