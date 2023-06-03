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  4. ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 21:05 |
2600
1

ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину

Тете поиграл на любительском турнире в Киеве

03 июня 2023, 21:05 |
2600
1
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФК Шахтер. Тете

23-летний бразильский форвард донецкого «Шахтера» Тете, который после начала войны покинул Украину и на правах аренды выступал за французский «Лион» и английский «Лестер», был замечен на любительском турнире в Киеве.

С Тете, одетым в форму сборной Нидерландов, сфотографировался комментатор Роман Тимощук.

Арендное соглашение с «лисами» заканчивается в конце июня. Контракт бразильца с «Шахтером« рассчитан до конца 2023 года, однако трудно рассчитывать на полноценное возвращение бразильца. По всей вероятности, он прибыл в Украину, чтобы решить некоторые вопросы с руководством «горняков».

После начала полномасштабной войны Тете воспользовался правилом ФИФА, приостановив контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке. Вингер почти год поиграл за «Лион», а зимой перебрался в «Лестер» на правах новой аренды. В общей сложности в нынешней кампании Тете провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину

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Тете трансферы трансферы УПЛ Лестер Лион аренда игрока Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
тут і правда можна порадіти. Тете хоч за 150 млн як прогнозували вболівальники Шахтаря не піде, але те що приїхав-красень
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