23-летний бразильский форвард донецкого «Шахтера» Тете, который после начала войны покинул Украину и на правах аренды выступал за французский «Лион» и английский «Лестер», был замечен на любительском турнире в Киеве.

С Тете, одетым в форму сборной Нидерландов, сфотографировался комментатор Роман Тимощук.

Арендное соглашение с «лисами» заканчивается в конце июня. Контракт бразильца с «Шахтером« рассчитан до конца 2023 года, однако трудно рассчитывать на полноценное возвращение бразильца. По всей вероятности, он прибыл в Украину, чтобы решить некоторые вопросы с руководством «горняков».

После начала полномасштабной войны Тете воспользовался правилом ФИФА, приостановив контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке. Вингер почти год поиграл за «Лион», а зимой перебрался в «Лестер» на правах новой аренды. В общей сложности в нынешней кампании Тете провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину