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Турция
23 августа 2023, 11:53 |
498
0

Галатасарай смог заявить Тете для участия в Лиге чемпионов

Очевидно, турецкий клуб решил вопрос с трансферным сертификатом бразильца

23 августа 2023, 11:53 |
498
0
Галатасарай смог заявить Тете для участия в Лиге чемпионов
ФК Галатасарай. Тете

Стамбульский «Галатасарай» внес в заявку на плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов бразилького вингера Тете, которого этим летом подписал на правах свободного агента.

Теперь Тете сможет сыграть за турецкий клуб против норвежского «Мольде».

Очевидно, «Галатасарай» успешно решил вопрос с получением трансферного сертификата на футболиста, с которым у стамбульцев ранее возникли проблемы из-за позиции «Шахтера», посчитавшего, что турки подписали Тете с нарушением правил.

Ранее президент «Галатасарая» Дурсун Озбек заявлял, что не видит никаких проблем или рисков в подписании Тете на правах свободного агента.

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Тете Галатасарай Шахтер Донецк Мольде Лига чемпионов
Источник УЕФА
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