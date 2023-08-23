Галатасарай смог заявить Тете для участия в Лиге чемпионов

Стамбульский «Галатасарай» внес в заявку на плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов бразилького вингера Тете, которого этим летом подписал на правах свободного агента.

Теперь Тете сможет сыграть за турецкий клуб против норвежского «Мольде».

Очевидно, «Галатасарай» успешно решил вопрос с получением трансферного сертификата на футболиста, с которым у стамбульцев ранее возникли проблемы из-за позиции «Шахтера», посчитавшего, что турки подписали Тете с нарушением правил.

Ранее президент «Галатасарая» Дурсун Озбек заявлял, что не видит никаких проблем или рисков в подписании Тете на правах свободного агента.