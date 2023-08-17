Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете

Турецкий «Галатасарай», который недавно объявил о подписании четырехлетнего контракта с бразильцем Тете, пока не может получить трансферный сертификат на игрока.

Турецкая футбольная федерация пока не выдает этот документ стамбульцам, так как прежний клуб Тете – «Шахтер» – подал жалобу в ФИФА на «Галатасарай» и самого футболиста, так как считает, что этот трансфер был осуществлен с нарушением правил.

От «Галатасарая» донецкий клуб хочет получить компенсацию за Тете, а самого футболиста – дисквалифицировать за переход в другой клуб, несмотря на контракт с «Шахтером» до 31 декабря 2023-го.

Напомним, Тете в минувшем сезоне по Annexe 7 ФИФА играл за «Лион» и «Лестер».