Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете
Причиной тому является жалоба «Шахтера» в ФИФА
Турецкий «Галатасарай», который недавно объявил о подписании четырехлетнего контракта с бразильцем Тете, пока не может получить трансферный сертификат на игрока.
Турецкая футбольная федерация пока не выдает этот документ стамбульцам, так как прежний клуб Тете – «Шахтер» – подал жалобу в ФИФА на «Галатасарай» и самого футболиста, так как считает, что этот трансфер был осуществлен с нарушением правил.
От «Галатасарая» донецкий клуб хочет получить компенсацию за Тете, а самого футболиста – дисквалифицировать за переход в другой клуб, несмотря на контракт с «Шахтером» до 31 декабря 2023-го.
Напомним, Тете в минувшем сезоне по Annexe 7 ФИФА играл за «Лион» и «Лестер».
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