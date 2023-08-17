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Турция
17 августа 2023, 11:43 |
474
0

Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете

Причиной тому является жалоба «Шахтера» в ФИФА

17 августа 2023, 11:43 |
474
0
Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете
instagram.com/furacaotete

Турецкий «Галатасарай», который недавно объявил о подписании четырехлетнего контракта с бразильцем Тете, пока не может получить трансферный сертификат на игрока.

Турецкая футбольная федерация пока не выдает этот документ стамбульцам, так как прежний клуб Тете – «Шахтер» – подал жалобу в ФИФА на «Галатасарай» и самого футболиста, так как считает, что этот трансфер был осуществлен с нарушением правил.

От «Галатасарая» донецкий клуб хочет получить компенсацию за Тете, а самого футболиста – дисквалифицировать за переход в другой клуб, несмотря на контракт с «Шахтером» до 31 декабря 2023-го.

Напомним, Тете в минувшем сезоне по Annexe 7 ФИФА играл за «Лион» и «Лестер».

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Тете Галатасарай Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Haber Sunum
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