Президент Галатасарая: «Тете? Не видим проблем или рисков в этом трансфере»
В турецком гранде уверены, что «Шахтер» не создаст им сложностей из-за перехода бразильца
Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек прокомментировал ситуацию с переходом в его клуб из «Шахтера» вингера Тете, в результате которой донецкий клуб подал жалобу в ФИФА на стамбульцев и бразильского игрока.
«Мы оформили этот трансфер, изначально получив разъяснения от международных юристов. Наша работа продолжается. Мы не видим никаких проблем или рисков в этом переходе. Тете – наш игрок. Он присоединился к команде в короткие сроки», - заявил Озбек.
Ранее сообщалось, что из-за жалобы «Шахтера» Турецкая футбольная федерация пока не выдает «Галатасараю» трансферный сертификат, необходимый для регистрации Тете.
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