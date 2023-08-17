Президент Галатасарая: «Тете? Не видим проблем или рисков в этом трансфере»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек прокомментировал ситуацию с переходом в его клуб из «Шахтера» вингера Тете, в результате которой донецкий клуб подал жалобу в ФИФА на стамбульцев и бразильского игрока.

«Мы оформили этот трансфер, изначально получив разъяснения от международных юристов. Наша работа продолжается. Мы не видим никаких проблем или рисков в этом переходе. Тете – наш игрок. Он присоединился к команде в короткие сроки», - заявил Озбек.

Ранее сообщалось, что из-за жалобы «Шахтера» Турецкая футбольная федерация пока не выдает «Галатасараю» трансферный сертификат, необходимый для регистрации Тете.