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  4. Динамо получило предложение по трансферу защитника. Сколько предлагают?
Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 13:26 |
1914
0

Динамо получило предложение по трансферу защитника. Сколько предлагают?

«ПАОК» хочет выкупить Томаша Кендзера

25 июня 2024, 13:26 |
1914
0
Динамо получило предложение по трансферу защитника. Сколько предлагают?
ФК Динамо. Томаша Кендзера

Греческий «ПАОК» намерен выкупить защитника киевского «Динамо» Томаша Кендзера. Польский центрбек провел прошлый сезон на правах аренды за греческий клуб.

По информации Alpha News, «ПАОК» готов заплатить киевлянам за полноценный трансфер Кендзера 200 тысяч евро, хотя ранее сообщалось, что киевляне рассчитывают получить 500 тысяч + еще 500 тысяч в виде возможных бонусов.

В этом сезоне Кендзера провел за «ПАОК» во всех турнирах 47 матчей и забил три гола.

Ранее сообщалось, что «Динамо» вернуло легионера, который в начале войны покинул клуб.

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Томаш Кендзера Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы ПАОК
Дмитро Олійник Источник
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