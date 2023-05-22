ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с украинскими клубами
Данное правило будет действовать еще год
ФИФА приняла решение продлить действие правила, которое позволяет иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с украинскими и российскими клубами.
Действие правила продлено до 30 июня 2024 года, при условии, что клубы будут проинформированы в письменной форме до 1 июля текущего года.
При этом в данное правило внесено ряд ограничений:
- оно не распространяется на игроков и тренеров, которые все еще играют или тренируют украинские или российские клубы;
- не распространяется на контракты, которые были подписаны после 7 марта 2022 года.
Игроки, контракты которых были приостановлены на основании данного правила, на период приостановки не смогут:
- быть объектом трансфера или аренды на платной основе;
- подписывать контракт с другим украинским или российским клубом.
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