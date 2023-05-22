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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 17:46 | Обновлено 22 мая 2023, 18:35
1029
3

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с украинскими клубами

Данное правило будет действовать еще год

22 мая 2023, 17:46 | Обновлено 22 мая 2023, 18:35
1029
3
ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с украинскими клубами
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА приняла решение продлить действие правила, которое позволяет иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с украинскими и российскими клубами.

Действие правила продлено до 30 июня 2024 года, при условии, что клубы будут проинформированы в письменной форме до 1 июля текущего года.

При этом в данное правило внесено ряд ограничений:

- оно не распространяется на игроков и тренеров, которые все еще играют или тренируют украинские или российские клубы;
- не распространяется на контракты, которые были подписаны после 7 марта 2022 года.

Игроки, контракты которых были приостановлены на основании данного правила, на период приостановки не смогут:

- быть объектом трансфера или аренды на платной основе;
- подписывать контракт с другим украинским или российским клубом.

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ФИФА российско-украинская война трансферы трансферы УПЛ
Источник ФИФА
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Умник
Сережа Палкин давай еще колумбийцев подписывай
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+1
Выталкиватель парашутистов
ФИФА самая коррумпированная общественная организация в мире. Но тогда возникает законный вопрос - почему самый коррумпированный олигарх, бандит и мошенник Ахметов не может с ними договориться? Очень странно.. Или просто жлоб....
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-2
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