ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с украинскими клубами

ФИФА приняла решение продлить действие правила, которое позволяет иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с украинскими и российскими клубами.

Действие правила продлено до 30 июня 2024 года, при условии, что клубы будут проинформированы в письменной форме до 1 июля текущего года.

При этом в данное правило внесено ряд ограничений:

- оно не распространяется на игроков и тренеров, которые все еще играют или тренируют украинские или российские клубы;

- не распространяется на контракты, которые были подписаны после 7 марта 2022 года.

Игроки, контракты которых были приостановлены на основании данного правила, на период приостановки не смогут:

- быть объектом трансфера или аренды на платной основе;

- подписывать контракт с другим украинским или российским клубом.