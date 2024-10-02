Он не бросил Шахтер, но и активом клуба не стал. Что происходит с Траоре?

«Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Честно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из «Аякса» так просто не уходят», – именно так летом 2021 года охарактеризовал прибытие в стан «горняков» Лассины Траоре генеральный директор клуба Сергей Палкин. С тех пор прошло три года, и многих болельщиков ныне откровенно шокирует сумма, которую «Шахтер» тогда заплатил за африканского нападающего, зачастую выглядящего даже в матчах украинской Премьер-лиги то неуклюжим, то незаметным, а то и просто «пятым колесом в телеге».

Впрочем, из-за травмы Даниила Сикана, который вылетел как минимум на несколько недель, де-факто именно Траоре остается единственным номинальным центрфорвардом в распоряжении Марино Пушича. Есть, конечно, другие опции, как то перевод на эту позицию Эгиналду или даже Педриньо, имеющих подобный опыт, однако сегодня мы поговорим именно о Лассине и перипетиях его карьеры в «Шахтере»…

Безукоризненное начало и жуткая травма…

Лассина Траоре приходил в «Шахтер» под проект Роберто Де Дзерби. Африканский форвард осознал, что в «Аяксе» на него еще не готовы делать ставку как на основного нападающего, чем и воспользовались «горняки». На тот момент контракт буркинийца с амстердамцами действовал еще год, и на этом удалось сыграть украинской стороне. Что правда, говоря откровенно, многие фанаты «Аякса» летом 2021-го очень удивились, насколько дорого их клубу удалось продать Траоре. 10 миллионов евро – это, конечно, не все деньги этого мира, однако такая сумма позволяет африканцу даже на текущий момент входить в топ-40 наиболее выгодных продаж нидерландского топ-клуба за всю историю, при том, что за первую команду «Аякса» Лассина успел провести лишь 31 матч и забить 12 мячей.

Но начинал Траоре в «Шахтере» так, что фанаты «Аякса» очень быстро начали кусать локти и задумываться: а не ошибались ли они с оценками? Один гол в четырех матчах квалификации Лиги чемпионов и шесть забитых мячей в семи поединках УПЛ выглядели просто фантастическими показателями. В «Шахтере» давно не было настолько результативного центрфорварда, и фанаты этой команды даже успели привыкнуть, что главным забивалой «оранжево-черных» становится то ли вингер, то ли атакующий центральный хавбек, но уж никак не номинальный нападающий.

Траоре прекрасно вписался в команду Роберто Де Дзерби, а дальше… Дальше случилась тяжелейшая травма, которую буркиниец получил в матче группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 против «Интера» (0:0). Повреждение колена Лассина получил уже на 11-й минуте, и в итоге оно оставило нападающего вне игры на 275 дней – аж до начала июля 2022-го.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре получил ужасную травму в матче с Интером

Единственный легионер Шахтера, который не убежал после начала войны

В конце февраля 2022 года, когда первая команда «Шахтера» пребывала в Киеве и готовилась к возобновлению официальных поединков сезона в УПЛ, Лассина Траоре находился в Испании, где проходил процесс реабилитации. Именно на Пиренеях африканца и застала новость о начале полномасштабной фазы российско-украинской войны. Траоре не ощутил того ужаса, который пережили бразильцы в киевском отеле, где их привычно расквартировывал «Шахтер», но также мог воспользоваться Annexe 7 ФИФА, который давал легальную возможность легионерам украинских клубов распоряжаться своей карьерой так, словно они их не обременяют никакие контракты.

В итоге «Шахтер» весной и летом 2022 года покинули все легионеры тогдашнего состава, а затем их примеру последовал и Роберто Де Дзерби. Итальянец, поговаривают, сохранял надежды, что войну удастся быстро купировать, но его зарплата была слишком значительной для клуба в новых реалиях, а потому сторонам не оставалось ничего, кроме как полюбовно договориться о завершении сотрудничества.

А вот Лассина Траоре примеру бразильских легионеров не последовал. Он остался в «Шахтере», хотя формально продолжал какое-то время еще пребывать за границей, так как ему требовалось завершить восстановление. Однако 2 сентября 2022 года буркиниец провел свой первый после восстановления от травмы колена матч в УПЛ – Игор Йовичевич выпустил Лассину на замену на последние 30 минут поединка против «Руха».

«У меня было много вариантов», – рассказывал в 2022-м Траоре. «Клуб знает. Я знаю. И мы это обсуждали. Но я решил остаться. В моей культуре принято, что когда тебе что-то дают, ты должен что-то отдать взамен. Для меня настало время вернуть ту любовь, которую они мне давали раньше».

ФК Шахтер. Лассина Траоре

Траоре оценил то, что «Шахтер» даже в условиях полномасштабной фазы войны продолжил выполнять контрактные обязательства перед ним и помог пройти всю процедуру реабилитации. Хотя недоброжелатели тогда утверждали, что Лассина просто не нашел вариантов, куда можно было бы уехать поиграть по Annexe 7. Мол, серьезная травма и длительное отсутствие вне поля не привело к тому, что Траоре оказался бы интересен хоть кому-то… Но оставим выбор версии, которая объясняет тот факт, почему буркиниец решил остаться в Украине, каждому, а сейчас лишь констатируем – Траоре действительно оказался единственным легионером из «Шахтера» образца сезона-2021/22, который не уехал и до сих пор остается с «горняками» (этим летом в клуб вернулись еще и двое бразильцев тех времен – Педриньо и Винисиус Тобиас).

Клубным активом Траоре так и не стал

При Йовичевиче Траоре сыграл 31 матч за «Шахтер», в которых отличился 6 забитыми мячами. Это были отнюдь не выдающиеся показатели результативности, по причине чего для хорватского тренера африканец не выглядел безусловным претендентом на место в стартовом составе. Чаще всего на поле с первых минут у «горняков» объявлялся Даниил Сикан, а Траоре использовался в ротации.

В мае 2023 года Траоре снова травмировался. На этот раз он повредил мышцы бедра и оказался вне игры на два месяца. Впрочем, это не слишком-то помешало его интеграции уже в новые тактические построения команды, у руля которой оказался Патрик ван Леувен. У нидерландского тренера физически мощный Лассина, кажется, был в фаворе. Он сыграл три поединка, в которых забил два мяча, а затем… Снова получил довольно серьезную травму, оставившую его в лазарете на 180 дней. Вернулся Траоре лишь в середине февраля 2024-го, когда ван Леувена в команде уже давно не было…

Марино Пушич, как и Игор Йовичевич ранее, предпочитает использовать Траоре для ротации, отдавая роль основного центрфорварда Даниилу Сикану. Однако сейчас, когда украинский нападающий получил повреждение, африканцу выпала возможность проявить себя и доказать, что его три года назад не зря в руководстве «Шахтера» называли одним из самых перспективных форвардов европейского футбола.

Однако нынешний Лассина Траоре совершенно не выглядит футболистом, который является безоговорочным активом «Шахтера». Даже на Transfermarkt оценочная стоимость африканца с момента перехода в стан «горняков» постоянно лишь снижается. Сейчас она составляет 5 миллионов евро – ровно вдвое меньше, чем было заплачено за буркинийца летом 2021-го.

В 8 официальных поединках текущего сезона, которые успел сыграть Траоре за «Шахтер», он отличился только одним забитым мячом. Сейчас у африканца явно не наблюдается тот кураж, который просматривался на старте «горняцкой» карьеры. Лассина выглядит малоактивным на поле, перестал хорошо открываться под передачи партнеров и, что хуже всего, растерял голевое чутье, ведь ранее его главным козырем являлось то, что он умел оказываться в нужный момент в нужном месте.

Нынешнего Траоре болельщики «Шахтера» уже устали критиковать, в том числе и за то, что форвард даже по внешнему виду выглядит спортсменом, у которого есть лишний вес. Эта проблема абсолютно не нова для буркинийца, так как ее прекрасно осознавали еще в «Аяксе», когда брали талантливого африканца в академию. Лассина с детства имеет склонность к полноте из-за своего пристрастия к сладкому. Поговаривают, что на конфеты, шоколад и мучное Траоре «подсадила» его бабушка, ныне уже покойная. По этой причине Лассине необходимо особенно тщательно работать над своей физикой, чтобы всегда пребывать в топовой спортивной форме, а здесь, прежде всего, требуется избегать травм, с чем у африканца проблемы.

Очевидно и то, что после двух тяжелейших повреждений (после «Интера» некоторые врачи и вовсе говорили, что Траоре в профессиональный футбол не вернется, словно повторяя вердикты, ранее озвучивавшиеся в адрес Фернандиньо, когда тому сломали ногу в игре против «Оболони») африканский легионер «Шахтера» ментально все еще является жертвой тех травм. И здесь осуждать Лассину вряд ли стоит, так как он вовсе не робот, а такой же живой человек с инстинктом самосохранения, как и все остальные. Просто нужно, чтобы прошло время, которое позволит (если позволит!) Траоре забыть о былых неприятностях и с прежним азартом бороться за мяч до конца в каждом игровом эпизоде и с максимальной самоотдачей.

Что дальше?

Интереснее всего то, что очень скоро Траоре окажется в «Шахтере» в аналогичной ситуации, которая сложилась перед его переездом в донецкий клуб. В конце текущего сезона у африканца будет оставаться всего год по контракту с «оранжево-черными». Изначально трудовое соглашение Лассины было рассчитано на пять лет – до июля 2026-го. С тех пор оно не лонгировалось и пока, объективно говоря, у клуба нет причин вести переговоры о заключении нового соглашения.

ФК Шахтер. Лассина Траоре в нынешнем сезоне пока не впечатляет результативностью

Это значит, что в январе или летом 2025-го «Шахтеру» предстоит поработать над тем, чтобы хоть с какой-то экономической пользой отпустить Траоре в другой клуб. О какой-либо прибыли или выгоде речь и вести не стоит, так как за африканца в его нынешней форме, кондициях и с такими показателями результативности, как сейчас, никто, даже среди богатых клубов из Саудовской Аравии, и близко не заплатит 10 миллионов евро, инвестированных ранее в приобретение Лассины.

Когда-то, еще в «Аяксе», интерес к Траоре проявляли «Вулверхэмптон» и «Фиорентина». Это были реальные предложения и переговоры, не завершившиеся успехом. Однако с тех пор, как Лассина в «Шахтере», даже на страницах европейских СМИ не было никаких слухов об интересе к африканцу, не говоря уже о реальных запросах или обсуждениях. Такой Траоре, каким он есть сейчас, точно не является кадровым активом донецкого клуба. Более того, если сейчас буркинийцу так и не удастся ухватиться за шанс, вызванный отсутствием в составе Сикана, можно смело предполагать, что к лету 2025-го Лассина превратится для «Шахтера» в такой себе аналог Ивана Петряка, когда толку от футболиста в первой команде не видит уже ни главный тренер, ни топ-менеджмент, а реальных вариантов с трудоустройством по игроку попросту нет. И это при том, что на текущий момент Траоре лишь 23 года.

Впрочем, не будем спешить списывать его со счетов окончательно. По крайней мере, и в отличие от того же Петряка, реальные шансы проявить себя Лассина точно получит, причем не только в УПЛ, но и в Лиге чемпионов. А там, как говорят в народе, каждый сам кузнец своего счастья…