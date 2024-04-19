Снова кресты. Хавбек Шахтера серьезно травмировал колено

26-летний полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящий момент на правах аренды играет за «Коринтианс», получил тяжелую травму в недавнем поединке «тимау» против «Жувентуде» (0:2).

Как сообщает бразильский клуб, у Майкона диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшие дни футболисту будет сделана операция и он начнет процесс восстановления.

О сроках последнего ничего не сообщается, но как правило, речь идет о периоде от 6 до 10 месяцев, из-за чего Майкон может больше не сыграть не только в текущем году, но и за «Коринтианс», так как его аренда рассчитана до 31 декабря.

Отметим, что в 2019 году у Майкона уже были проблемы с крестообразными связками на ногах, из-за чего он пропустил длительный срок.