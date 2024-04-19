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  4. Снова кресты. Хавбек Шахтера серьезно травмировал колено
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 10:37 |
1962
1

Снова кресты. Хавбек Шахтера серьезно травмировал колено

Майкон сейчас выступает в Бразилии на правах аренды

19 апреля 2024, 10:37 |
1962
1
Снова кресты. Хавбек Шахтера серьезно травмировал колено
corinthians.com.br. Майкон

26-летний полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящий момент на правах аренды играет за «Коринтианс», получил тяжелую травму в недавнем поединке «тимау» против «Жувентуде» (0:2).

Как сообщает бразильский клуб, у Майкона диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшие дни футболисту будет сделана операция и он начнет процесс восстановления.

О сроках последнего ничего не сообщается, но как правило, речь идет о периоде от 6 до 10 месяцев, из-за чего Майкон может больше не сыграть не только в текущем году, но и за «Коринтианс», так как его аренда рассчитана до 31 декабря.

Отметим, что в 2019 году у Майкона уже были проблемы с крестообразными связками на ногах, из-за чего он пропустил длительный срок.

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Майкон Шахтер Донецк Коринтианс травма колена Жувентуде чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Коринтианс
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Serhii P.
Плювати, він і так за "Шахтар" виступати не планує. Розірвати контракт з ним.
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