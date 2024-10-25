Коринтианс начал переговоры с Шахтером по хавбеку

Бразильский «Коринтианс» хочет оставить в своих рядах полузащитника «Шахтера» Майкона, который сейчас выступает в стане «тимау» на правах аренды, и на весь 2025 год.

Руководство «Коринтианса» уже начало предварительные переговоры с «горняками» на предмет договоренности о еще одной аренде.

Майкон играет за «Коринтианс» на условиях аренды с апреля 2022 года, однако в последнее время хавбек является частым гостем лазарета, что не давало ему возможности играть значительную роль для бразильской команды.

Впрочем, в «Коринтиансе» по-прежнему считают, что Майкон способен оказывать серьезное и полезное влияние на команду, по причине чего хотят оставить хавбека на весь следующий год, однако пока говорить об определенности в этом вопросе еще слишком рано, так как многое будет зависеть от итогового положения «тимау» в турнирной таблице Серии А-2024, а также от того, кто будет наставником команды в следующем году.

Майкон сыграл только 2 матча в Серии А-2024, после чего повредил крестообразные связки и с апреля продолжает восстанавливаться.

Контракт Майкона с «Шахтером» действует до 31 декабря 2026 года.