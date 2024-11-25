Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер планирует вернуть легионера, что ушел из клуба из-за войны
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 16:41 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:01
2148
7

Шахтер планирует вернуть легионера, что ушел из клуба из-за войны

Майкон может вновь вернуться в УПЛ

25 ноября 2024, 16:41 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:01
2148
7
Шахтер планирует вернуть легионера, что ушел из клуба из-за войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Зимой донецкий «Шахтер» попытается вернуть бразильского легионера Майкона, ныне выступающего в аренде за «Коринтианс», об этом сказал украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «горняки» пытаются убедить бразильца присоединиться к команде, однако хавбек, который продолжает восстанавливаться от полученной в апреле текущего года травмы крестообразной связки правого колена, еще не дал окончательного ответа.

Майкон с 2018 по 2022 год сыграл за «Шахтер» 98 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Он покинул расположение «горняков» из-за полномасштабного вторжения россии.

Действующий контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Майкона в четыре миллиона евро.

По теме:
Полесье – Заря. Команды назвали стартовые составы на игру
Заинтересовал Энрике. Звездный вингер Манчестер Юнайтед может перейти в ПСЖ
Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт
Майкон Шахтер Донецк Игорь Бурбас Коринтианс трансферы УПЛ трансферы российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Футбол | 24 ноября 2024, 17:43 1
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе

Наставник «горожан» заинтересован в подписании Мартина Субименди и Джереми Фримпонга

Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Футбол | 25 ноября 2024, 11:55 18
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола

В контексте истории с Литовченко вспоминаем самые резонансные потасовки в истории нашего футбола

Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Футбол | 25.11.2024, 06:23
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25.11.2024, 07:48
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
«Девочки были готовы к финалу». Клименко – о турнире в Саудовской Аравии
Футбол | 25.11.2024, 15:31
«Девочки были готовы к финалу». Клименко – о турнире в Саудовской Аравии
«Девочки были готовы к финалу». Клименко – о турнире в Саудовской Аравии
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
 
Ответить
0
Тим Сергей
На х?
Ответить
0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ПАРА ВЕРНУТЬ НАШЕХ ТОПЧЕКАВ ТЕТЕ И САЛАМОНА КАК И ПРЕДСКАЗАЛ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ПАЛКИН ЭТА НАСТАЯЩЕИ ЗВЕЗДИ СЕЧАС РАЗРИВАЮ ФСЮ ЕВРОПУ
Ответить
-2
Фанькин кот
Правильное решение. Убедить Майкона может выход Шахтёра в 1/16 Лиги Чемпионов. Чего искренне желают все настоящие болельщики клуба.
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 2
Бокс
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
24.11.2024, 07:25 3
Футбол
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
ФОТО. Пнул штангу и наорал. Бущан взбесился после пропущенного гола Динамо
ФОТО. Пнул штангу и наорал. Бущан взбесился после пропущенного гола Динамо
23.11.2024, 18:10
Футбол
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
23.11.2024, 22:30
Футбол
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
23.11.2024, 22:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем