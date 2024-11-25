Шахтер планирует вернуть легионера, что ушел из клуба из-за войны

Зимой донецкий «Шахтер» попытается вернуть бразильского легионера Майкона, ныне выступающего в аренде за «Коринтианс», об этом сказал украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «горняки» пытаются убедить бразильца присоединиться к команде, однако хавбек, который продолжает восстанавливаться от полученной в апреле текущего года травмы крестообразной связки правого колена, еще не дал окончательного ответа.

Майкон с 2018 по 2022 год сыграл за «Шахтер» 98 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Он покинул расположение «горняков» из-за полномасштабного вторжения россии.

Действующий контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Майкона в четыре миллиона евро.