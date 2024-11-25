«Про персоналии говорить не будем». Срна – про зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал предстоящее трансферное окно и то, каким оно будет для «Шахтера»:

«Трансферный период у нас начинается в декабре. У нас могут быть как покупки, так и продажи. Посмотрим несколько позиций и будем анализировать после игры с Полесьем»

«Про персоналии речи не идет. Есть несколько позиций, которые мы смотрим на будущее. Если удастся – возьмем, не удастся – не возьмем никого, будем двигаться дальше так же».

В текущем сезоне донецкий «Шахтер» занимает третью строчку чемпионата Украины, в Лиге чемпионов «горняки» расположились на 28-м месте.

Эгиналду прокомментировал матч с «Ингульцом».