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  4. ЭГИНАЛДУ: «Матч против Ингульца – пример командного взаимодействия»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 12:49 |
96
0

ЭГИНАЛДУ: «Матч против Ингульца – пример командного взаимодействия»

Игрок «Шахтера» доволен матчем 14-го тура УПЛ

25 ноября 2024, 12:49 |
96
0
ЭГИНАЛДУ: «Матч против Ингульца – пример командного взаимодействия»
ФК Шахтер. Эгиналду

Бразильский футболист донецкого «Шахтера» Эгиналду прокомментировал победу в 14-м туре УПЛ и дубль в ворота «Ингульца» (6:0).

– Эгиналду, поздравляем с дублем! Вспомни, пожалуйста, как забивались эти голы?

– Это был пример хорошего командного взаимодействия. Невертон отдал на ход по флангу Педриньо, который забегал и вырезал отличную передачу мне в штрафную, а я сумел ее реализовать. Второй гол был в похожем стиле, только на этот раз непосредственно Неве исполнил отличный навес – мне оставалось только реализовать момент.

– Как ты думаешь, за счет чего удалось забить пять голов во втором тайме?

– В первом тайме нам немного не хватало резкости, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол, однако в перерыве Мистер дал нам наставления и сумел подобрать правильные слова, чтобы мы продолжали играть в своем стиле. Мы оставались сфокусированными во второй половине встречи и сумели конвертировать свое преимущество в пять забитых мячей.

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Эгиналду Шахтер Донецк Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер - Ингулец
Андрій Вітренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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