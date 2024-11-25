ЭГИНАЛДУ: «Матч против Ингульца – пример командного взаимодействия»

Бразильский футболист донецкого «Шахтера» Эгиналду прокомментировал победу в 14-м туре УПЛ и дубль в ворота «Ингульца» (6:0).

– Эгиналду, поздравляем с дублем! Вспомни, пожалуйста, как забивались эти голы?

– Это был пример хорошего командного взаимодействия. Невертон отдал на ход по флангу Педриньо, который забегал и вырезал отличную передачу мне в штрафную, а я сумел ее реализовать. Второй гол был в похожем стиле, только на этот раз непосредственно Неве исполнил отличный навес – мне оставалось только реализовать момент.

– Как ты думаешь, за счет чего удалось забить пять голов во втором тайме?

– В первом тайме нам немного не хватало резкости, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол, однако в перерыве Мистер дал нам наставления и сумел подобрать правильные слова, чтобы мы продолжали играть в своем стиле. Мы оставались сфокусированными во второй половине встречи и сумели конвертировать свое преимущество в пять забитых мячей.