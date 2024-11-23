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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:55
1796
59

Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом

Донецкий клуб отгрузил шесть голов в ворота соперников

23 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:55
1796
59
Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом
ФК Шахтер

В заключительном поединке субботнего игрового дня 14-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Ингулец».

Петровская команда еще не побеждала в текущем чемпионате, но намеревалась оказать достойное сопротивление грозным соперникам. В начале поединка «желто-красные» активно шли в прессинг, с которым, правда, «горняки» хладнокровно справлялись. И все же, петровцы сумели создать момент, который вполне мог завершиться взятием ворот. После навеса Билоцерковца Пятов принял мяч в центре штрафной и затем пробил в угол, но Ризнык выручил свою команду. «Оранжево-черные» с ответом медлить не стали, и уже Паламарчуку пришлось демонстрировать реакцию после удара Зубкова.

Постепенно «горняки» завладели преимуществом и продолжали искать подходы к штрафной соперников. При этом опасных ситуаций у ворот «Ингульца» не возникало, хоть давление со стороны хозяев постоянно увеличивалось. Петровцы большими силами оборонялись, пытаясь лишить соперников свободного пространства.

В конце первого тайма одна из атак «Шахтера» завершилась ударом Судакова и попаданием мяча в руку Малыша в штрафной «Ингульца». Арбитр отправился смотреть видеоповтор, после чего указал на 11-тиметровую отметку. Судаков сам отправился бить пенальти и не переиграл Паламарчука. Таким образом, голкипер петровской команды отбил четвертый пенальти подряд, назначенный в его ворота!

Но уйти на перерыв с ничейным результатом «желто-красным» не удалось. «Горняки» разыграли стремительную комбинацию, которая завершилась эффектной передачей пяткой от Сикана и ювелирным ударом от Бондаренко.

А вот во второй половине встречи борьбы не получилось. Интрига была уничтожена сразу после возобновления игры. Сначала Франьич без сопротивления соперников из пределов вратарской замкнул навес Зубкова (для хорвата этот гол стал дебютным в футболке «Шахтера»), а затем Зубков ассистировал уже Кевину, который из-за пределов штрафной пробил точно в угол.

Обескураженные таким развитием событий петровцы совсем поникли, а «горняки» на кураже продолжали активно атаковать. Замены, которые сделал тренерский штаб «Шахтера», еще больше добавили проблем гостям. Ведь «свежие» Эгиналду, Педриньо и Невертон своей активностью оказывали постоянное давление на соперников. Именно эти бразильцы поучаствовали еще в двух голах своей команды. Забивал Эгиналду, а между его результативными ударами успел отличиться Зубков, который добавил гол к двум ассистам.

«Шахтер» одержал сверхуверенную победу и продолжает погоню за лидерами УПЛ. В следующем туре «горняки» проведут домашний матч с «Рухом», а «Ингулец» сыграет в Полтаве с «Ворсклой».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Шахтер» – «Ингулец» – 6:0

Голы: Бондаренко (45+1), Франьич (47), Кевин (50), Эгиналду (70, 83), Зубков (79)

На 42-й минуте Судаков не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Судаков (32) – Волохатый (9), Мысык (53), Могильный (56)

«Шахтер»: Ризнык, Франьич, Бондарь, Крыськив, Судаков (Педриньо, 64), Зубков (Швед, 81), Азаров, Винисиус Тобиас, Бондаренко (Марлон, 81), Кевин (Невертон, 64), Сикан (Эгиналду, 64)

«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысык, Волохатый (Гаджук, 61), Пятов, Сад (Резепов, 61), Могильный (Лисняк, 61), Билоцерковец, Кисленко

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 59
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Harun Bakircioğlu
А кто-то знает почему в сборную не вызывается лучший бомбардир Шахтера?
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+4
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New Zealander
Там Жирона намагається повторити сьогоднішній подвиг Шахтаря. Поки успішно 
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+1
Remark
Чекаємо такий же рахунок і в Ейндговені
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Лига
На изи чемпион , какой-то слабенький Ингулец стал , ещё недавно мог динамо обыграть в Киеве 0-2
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+1
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Frank Piter
6-0 - отличное начало на пути к очередному чемпионству! ☝️ Всех фанов Шахтера с победой! 🥳
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+1
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8number
Малиш Вілівальд, Шершень Волохатий та Сад Могильний.
Інгулець, - то набір мемів якийсь 😃 
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0
Показать Скрыть 6 ответов
Oleha1987
 Інгулець такий дохлий? Жодного удару в напрямок воріт чи Шахтар весь матч був в атаці? Футбол не бачив.
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0
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SamojlovS
Да. Слишком большая разница в классе. И сезон показывает - Ингулец в атаке - нереализатор. Кое-что создавал, кое-что получалось в атаке, но итог - 0.
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0
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_Quantum19_
Хто дійсно вболівав за "Шахтар" - усіх з перемогою.
В. Кобіну та його команді побажання згодом грати в ЛЄ. Для них цілком можливо, потрібен тільки час.
Усім "динамофанам", котрі ні на що не здатні, окрім образ на чиюсь адресу - геть звідси. 
Тут вам робити немає чого.
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0
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Pavel_i_CO
А чому заголовок не "Маріна обіграв Васю?"
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0
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New Zealander
Тепер тільки перемога в Ейндховені. Інакше вболівальники просто не зрозуміють. 
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0
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Фанькин кот
Вот и отлично! Теперь с хорошим настроением - в Эйндховен! 
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0
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Main
👏👏👏👏👏👏
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Фанат Шахтаря
Чудовий результат! Гарна гра! Хлопці, ви молодці! Удачі зайняти перше місце та виграти Кубок!
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-1
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ПОСЛЕ ФЕЕРИЧЕСКОЙ ПОБЕДЫ "ШАХТЁРА" НАД ОДНОЙ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД УКРАИНЫ, "ИНГУЛЬЦОМ", СО СЧЁТОМ 6:0, СОПЕРНИК ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ, ПСВ, СЕРЬЁЗНО РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ С МАТЧА!
ГОЛЛАНДЦЫ БОЯТСЯ, ЧТО ПРОИГРАЮТ С УНИЗИТЕЛЬНЫМ СЧЁТОМ, И СЧИТАЮТ, ЧТО ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ 0:3 БУДЕТ ДЛЯ НИХ НАИЛУЧШИМ ВАРИАНТОМ.
ПОСЛЕ ПОСЛЕДНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ "ШАХТЁР" ПОКАЗЫВАЕТ ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ФОРМУ, И ЕГО СОПЕРНИКИ НЕ ТОЛЬКО ЗАДУМЫВАЮТСЯ О СТРАТЕГИИ НА МАТЧ, НО И О ТОМ, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЗОРНОГО РАЗГРОМА.
ВЕСЬ ФУТБОЛЬНЫЙ МИР НАХОДИТСЯ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ПСВ!
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-2
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Фанат Шахтаря
Ну, що, фанатики Динамо, будуть ще питання?))
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-2
дыряво с пердя 🤣
Победа! Победа, великая и магучая победа
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-5
Pavel_i_CO
На лугандонії сьогодні велике свято "ДЕНЬ шахтьора". Не часто хєрняки так розбирають коробку передач)... Пам'ятники лєніна будуть відмінним місцем для проведення хороводів східняків з бояришніком... 
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-5
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Отаман
Дуже добре🥳
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-6
дыряво с пердя 🤣
Да, тут голов больше чем в Hungarian porn 18+ с участием дыр очки
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-7
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