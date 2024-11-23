Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом

В заключительном поединке субботнего игрового дня 14-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Ингулец».

Петровская команда еще не побеждала в текущем чемпионате, но намеревалась оказать достойное сопротивление грозным соперникам. В начале поединка «желто-красные» активно шли в прессинг, с которым, правда, «горняки» хладнокровно справлялись. И все же, петровцы сумели создать момент, который вполне мог завершиться взятием ворот. После навеса Билоцерковца Пятов принял мяч в центре штрафной и затем пробил в угол, но Ризнык выручил свою команду. «Оранжево-черные» с ответом медлить не стали, и уже Паламарчуку пришлось демонстрировать реакцию после удара Зубкова.

Постепенно «горняки» завладели преимуществом и продолжали искать подходы к штрафной соперников. При этом опасных ситуаций у ворот «Ингульца» не возникало, хоть давление со стороны хозяев постоянно увеличивалось. Петровцы большими силами оборонялись, пытаясь лишить соперников свободного пространства.

В конце первого тайма одна из атак «Шахтера» завершилась ударом Судакова и попаданием мяча в руку Малыша в штрафной «Ингульца». Арбитр отправился смотреть видеоповтор, после чего указал на 11-тиметровую отметку. Судаков сам отправился бить пенальти и не переиграл Паламарчука. Таким образом, голкипер петровской команды отбил четвертый пенальти подряд, назначенный в его ворота!

Но уйти на перерыв с ничейным результатом «желто-красным» не удалось. «Горняки» разыграли стремительную комбинацию, которая завершилась эффектной передачей пяткой от Сикана и ювелирным ударом от Бондаренко.

А вот во второй половине встречи борьбы не получилось. Интрига была уничтожена сразу после возобновления игры. Сначала Франьич без сопротивления соперников из пределов вратарской замкнул навес Зубкова (для хорвата этот гол стал дебютным в футболке «Шахтера»), а затем Зубков ассистировал уже Кевину, который из-за пределов штрафной пробил точно в угол.

Обескураженные таким развитием событий петровцы совсем поникли, а «горняки» на кураже продолжали активно атаковать. Замены, которые сделал тренерский штаб «Шахтера», еще больше добавили проблем гостям. Ведь «свежие» Эгиналду, Педриньо и Невертон своей активностью оказывали постоянное давление на соперников. Именно эти бразильцы поучаствовали еще в двух голах своей команды. Забивал Эгиналду, а между его результативными ударами успел отличиться Зубков, который добавил гол к двум ассистам.

«Шахтер» одержал сверхуверенную победу и продолжает погоню за лидерами УПЛ. В следующем туре «горняки» проведут домашний матч с «Рухом», а «Ингулец» сыграет в Полтаве с «Ворсклой».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Шахтер» – «Ингулец» – 6:0

Голы: Бондаренко (45+1), Франьич (47), Кевин (50), Эгиналду (70, 83), Зубков (79)

На 42-й минуте Судаков не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Судаков (32) – Волохатый (9), Мысык (53), Могильный (56)

«Шахтер»: Ризнык, Франьич, Бондарь, Крыськив, Судаков (Педриньо, 64), Зубков (Швед, 81), Азаров, Винисиус Тобиас, Бондаренко (Марлон, 81), Кевин (Невертон, 64), Сикан (Эгиналду, 64)

«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысык, Волохатый (Гаджук, 61), Пятов, Сад (Резепов, 61), Могильный (Лисняк, 61), Билоцерковец, Кисленко

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА