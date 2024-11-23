Шахтер Донецк

Шахтер – Ингулец – 6:0. Дубль Эгиналду, незабитый пенальти. Видео голов
23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ
В субботу, 23 ноября прошел матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и «Ингулец».
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Команды сыграли на стадионе «Арена Львов». Дончане победили со счетом 6:0. Дубль оформил Эиналду, а Георгий Судаков не забил пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
УПЛ. 23 ноября, 14-й тур.
Шахтер – Ингулец – 6:0
Голы: Бондаренко, 45+1, Франьич, 47, Кевин, 51, Эиналду, 70, 82, Зубков, 80.
ГОЛ! Бондаренко, 45+1 мин, 1:0!
ГОЛ! Франьич, 47 мин, 2:0!
ГОЛ! Кевин, 51 мин, 3:0!
ГОЛ! Эиналду, 70 мин, 4:0!
ГОЛ! Зубков, 80 мин, 5:0!
ГОЛ! Кевин, 82 мин, 6:0!
События матча
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