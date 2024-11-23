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  4. Шахтер – Ингулец – 6:0. Дубль Эгиналду, незабитый пенальти. Видео голов
Премьер-лига
Шахтер Донецк
23.11.2024 18:00 – FT 6 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:14
3431
1

Шахтер – Ингулец – 6:0. Дубль Эгиналду, незабитый пенальти. Видео голов

23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ

23 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:14
3431
1
Шахтер – Ингулец – 6:0. Дубль Эгиналду, незабитый пенальти. Видео голов
УПЛ

В субботу, 23 ноября прошел матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и «Ингулец».

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов». Дончане победили со счетом 6:0. Дубль оформил Эиналду, а Георгий Судаков не забил пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

УПЛ. 23 ноября, 14-й тур.

Шахтер – Ингулец – 6:0
Голы: Бондаренко, 45+1, Франьич, 47, Кевин, 51, Эиналду, 70, 82, Зубков, 80.

ГОЛ! Бондаренко, 45+1 мин, 1:0!

ГОЛ! Франьич, 47 мин, 2:0!

ГОЛ! Кевин, 51 мин, 3:0!

ГОЛ! Эиналду, 70 мин, 4:0!

ГОЛ! Зубков, 80 мин, 5:0!

ГОЛ! Кевин, 82 мин, 6:0!

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бартол Франьич (Шахтер Донецк).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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VovanSidorovi4
Когда уже Пушич сменит пенальтиста, ну не умеет он их бить.
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