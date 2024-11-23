Шахтер Донецк

В субботу, 23 ноября прошел матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и «Ингулец».

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов». Дончане победили со счетом 6:0. Дубль оформил Эиналду, а Георгий Судаков не забил пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

УПЛ. 23 ноября, 14-й тур.

Шахтер – Ингулец – 6:0

Голы: Бондаренко, 45+1, Франьич, 47, Кевин, 51, Эиналду, 70, 82, Зубков, 80.

ГОЛ! Бондаренко, 45+1 мин, 1:0!

ГОЛ! Франьич, 47 мин, 2:0!

ГОЛ! Кевин, 51 мин, 3:0!

ГОЛ! Эиналду, 70 мин, 4:0!

ГОЛ! Зубков, 80 мин, 5:0!

ГОЛ! Кевин, 82 мин, 6:0!