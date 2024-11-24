«Хорошее выступление». Пушич – о разгроме Ингульца, ПСВ и пенальти Судакова

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич подвел итоги матча против «Ингульца» (6:0), заговорил о матче против ПСВ в Лиге чемпионов и вызове Артема Бондаренко в национальную сборную Украины.

– Марино, поздравляем с победой! Яркий перформанс сегодня увидели шесть мячей. Первый тайм был неплохим в исполнении соперника, во втором «Шахтер» полностью переиграл. Учитывая матч Лиги чемпионов, где будет ПСВ, важный соперник, против которого необходимо хорошо и качественно сыграть, то давали ли вы какие-то задачи команде и все ли удалось выполнить? И есть ли вот эти мысли о нидерландском вояже?

– Сегодня мы, конечно, отлично поработали. Если ты выиграл со счетом 6:0, то в общем это очень хорошее выступление. И, конечно, мы забили много мячей во втором тайме, но мы также создали очень хорошие возможности в первом. К сожалению, мы не смогли их реализовать, но мы себя хорошо показали. Поэтому в целом очень хорошая игра с нашей стороны. Думаю, если мы забили шесть раз, я должен быть этим доволен. И мы не пропустили, у соперника был один хороший шанс в первом тайме – это все. А относительно следующей игры: да, конечно, я об этом думаю, потому что это другая история, это уровень Лиги чемпионов, безусловно, большая разница. Я очень хорошо знаю эту команду, встречались несколько раз в Нидерландах, и должен сказать, что за последние два года они стали чемпионами, замечательной командой, и они также лидеры чемпионата. Поэтому это будет для нас очень большим вызовом, как и каждая игра в Лиге чемпионов является большим вызовом. Но мы готовы к этому вызову. Мы хорошо играем, мы все в хорошей форме, поэтому я жду эту игру. И он будет тяжелым, но и интересным.

– Сегодня Судаков не реализовал второй пенальти в этом сезоне. Вас беспокоит эта проблема? И кто будет бить пенальти в Эйндговене, в случае необходимости?

– Любой может не реализовать пенальти. Я был очень доволен тем, как Судаков играл в этот вечер: он очень усердно работал для команды, проделал абсолютно всю работу, которую должен был проделать. Мне немного жаль, что он не реализовал этот пенальти, но он в общем-то хорошо сыграл. И для меня хорошая игра – это не только когда ты забиваешь или ассистируешь, а это более широкий спектр навыков, которые тебе необходимо показать и использовать, чтобы помочь своей команде в подходящий момент, и он это сегодня сделал. Должен это отметить в первую очередь, потому что это важно для меня как для тренера. А то, что он не реализовал пенальти, он тоже сам знает, что должен был забить этот гол, но такое бывает. И знаете, что мне очень нравится в Георгии, так это то, что он всегда проявляет стойкость и никогда не сдается после неудачного момента. Он выдержал свой уровень, продолжил работать для команды, для себя, хотел быть на мяче – это точно характеристика топового игрока. И я скажу вам, если будет еще пенальти, он будет избивать его еще раз, только в этот раз я хочу, чтобы он пробил рабочей. Потому это вообще не проблема. Судаков – фантастический игрок, отлично работающий для команды. Да, ты можешь не реализовать пенальти, упустить шанс, это со всеми иногда происходит, поэтому это вообще не проблема.

- Господин Марино, еще один вопрос о Лиге чемпионов. Впереди у вас должен быть хороший вояж, надеемся на это для Украины. В контексте того, что вы когда-то работали в Нидерландах, как переигрывать ПСВ и как обороняться в матче с этой командой, потому что у нее очень хорошая линия атаки, в частности такого звездного игрока, как Бакайоко? Как поступить так, чтобы «Шахтер» сыграл на ноль и получил положительный результат в свою пользу?

– Я знаю их очень хорошо, знаю их сильные и слабые стороны. Мы говорим о двух командах, имеющих схожий стиль игры, поэтому будет интересно, кто на кого будет давить и кто первый завладеет инициативой, как кто будет действовать, создавая давление или находясь под давлением. Это будет очень любопытно. А как защищаться? Я изучил у Иоганна Кройфа, что лучшая защита – это владение мячом. И это действительно так. Так что надо владеть мячом и действовать правильно, чтобы не попасть в нежелательную ситуацию. Безусловно, это не всегда возможно, потому что ты играешь с очень сильным соперником, поэтому иногда ты будешь вынужден защищаться. Я думаю, это также будет важно, потому что у них много индивидуальных качеств у фланговых нападающих и немало замечательных атакующих игроков и полузащитников. Я считаю, что у команды, которая будет более инициативной и лучшей на мяче, будет хороший шанс, чтобы достичь результата. Как бы так сказать… это игра, где тебе необходимо иметь дело с большим количеством качеств, но и свободным пространством. Есть большое давление, они оказывают много прессинга, качественного прессинга, так что тебе нужно отвечать на этот качественный прессинг хорошим построением атаки и позиционированием. Потому это будет очень интересно. И мы тоже являемся командой, демонстрирующей высокий прессинг, поэтому это также касается и их. Мне очень интересно. Это фантастическая команда, мы все это знаем с большим количеством качеств, но у нас тоже есть эти качества. Это будет интересная игра.

– Педро Энрике не играл сегодня и отсутствовал в спарринге с «Нивой». Это семейные обстоятельства или у него какое-нибудь повреждение?

– Нет, он заболел, поэтому не мог тренироваться и играть, но сегодня вернулся в тренировочный процесс. Увидим, будет ли он в должной форме до следующей среды. Мы еще не знаем.

– Бондаренко снова не был вызван в национальную сборную Украины. Что еще предстоит сделать, чтобы получить вызов?

– Я всегда говорю своим игрокам, что они могут сделать только одну вещь как профессиональные футболисты – всегда давать ответы на футбольном поле во время матчей. И я думаю, что в этот вечер он дал хороший ответ. Это решение тренера национальной сборной, вызвать его или нет. Мне нравится, когда у нас много игроков сборной, потому что такие матчи для них тоже хороший опыт. Но это зависит от него. Для меня Бондаренко очень хороший футболист, как я всегда говорю, потому он и играет многое. Но ему также необходимо показывать это каждый раз во время поединков. Он должен давать эти ответы. И я думаю, глядя на сегодняшний матч, он дал хороший ответ. Еще раз: для меня Артем – фантастический игрок с особыми качествами, и я надеюсь, что он будет демонстрировать это в каждом матче. Как я всегда говорю игрокам, мы можем говорить, но самый лучший ответ происходит на поле. Поэтому продолжайте «говорить» на поле, – цитирует Пушича клубная пресс-служба «Шахтера».