Шахтер Донецк

В субботу, 23 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и «Ингулец» из Петрово. Стартовый свисток арбитра Александра Каленова из Львова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер

Подопечные Марино Пушича возвращаются в борьбу в УПЛ в статусе третьей команды текущей турнирной таблицы. У них 26 очков после 12 матчей (8 побед, 2 ничьи, 2 поражения, мячи 31:12).

«Шахтер», имея 31 гол в активе, является самой результативной командой нынешнего чемпионата. Однако, вряд ли это сейчас сильно тешит тренерский штаб «горняков» и клубное руководство, ведь в таблице сезона они третьи. И хуже то, что до лидирующего дуэта в составе «Динамо» и «Александрии» сразу 6 очков. К слову, лидеры до сих пор в 12 поединках ни разу не проиграли, а вот у «горняков» есть уже две неудачи.

Перед паузой в УПЛ на матчи сборных команд «Шахтер» провел матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором со счетом 2:1 оказалась сильнее швейцарского клуба «Янг Бойз». Эта победа стала первой для «горняков» в нынешнем чемпионском евротурнире. Она подняла «Шахтер» из низов турнирной таблицы Лиги чемпионов на 28-ю позицию с неплохими перспективами быть выше 25-го места, что позволит попасть в 1/16 финала розыгрыша.

Через 4 дня после этого «горняки» в номинально домашнем матче 13-го тура УПЛ обыграли «Зарю» – 3:1. Победу команда добыла в волевом стиле, ответив тремя голами во втором тайме на один прощенный гол в середине первой 45-минутки.

Заполняя паузу в чемпионате Украины, «Шахтер» 19 ноября в Винниках провел товарищеский поединок с тернопольской «Нивой» из Первой лиги. Играли дончане без своих сборников. К перерыву голы Невертона, Франьича и Шведа дали подопечным Пушича основательную фору – 3:0. А вот во втором тайме игра развернулась на 180 градусов – доминировали уже тернополяне и забивали только они. Как итог, матч завершился вничью 3:3.

Ингулец

Петровский «Ингулец» является на сегодня главным неудачников сезона-2024/2025 в Украинской Премьер-лиги. Проведя 13 матчей, он набрал 6 очков — это наименьшй показатель в лиге. Немудрено, что команда в турнирнйо таблице пасет задних — она 16-я. Отставание петровцев от идущих впереди «Левого Берега» и «Оболони» составляет три пункта.

В предыдущем 13-м туре «Ингулец» на выезде сыграл вничью 0:0 с «Левым Берегом». Взяв одно очко, подопечные Василия Кобина прервали серию из трех поражений (ЛНЗ – 0:2, «Александрия» – 1:2, «Динамо» – 2:5) . Встреча с динамовцами стала своеобразным особняком для игроков «Ингульца» в нынешнем сезоне. В ней они забили сразу 2 гола – это второй случай в текущей кампании. Ранее такое было только в матче с «Вересом», который принес ничью 2:2.

Раз уж речь зашла о голах, то стоит заметить, что петровцы в УПЛ-2024/2025 имеют пятый с конца показатель забитых голов (9 голов). А вот по пропущенным голам (23 гола) они вторые в чемпионате. Хуже оборона только у «Оболони» (26 пропущенных голов). Зато в чем петровской команде сейчас нет равных, так это по отсутствию побед – 0 в 12 встречах. У «Колоса», «Левого Берега» и «Оболони» по два выигрыша, у остальных клубов – больше.

История встреч

«Шахтер» и «Ингулец» провели между собой в чемпионате и Кубке Украины 7 матчей. Все они завершились победами дончан. Общая разница мячей: 16-1 в пользу «горняков».

Единственный раз игроки «Ингульца» смогли огорчить оборону «Шахтера» 24 июля 2021 года в матче 1-го тура чемпионата-2021/2022, который, как известно, не был доигран из-за начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационных войск рф. Его автором является нигерийский экс-легионер петровцев Майкл Стивен, который был на контракте в «Ингульце» до лета этого года, но за команду практически не играл, а «бегал» исключительно по арендам.

Прогноз

«Шахтер» является фаворитом матча и не просто должен, а обязан свой статус победой подтвердить. Все иные варианты завершения поединка станут сенсационными. Не те нынче сила и мощь у «Ингульца», чтобы на равных соперничать с «горняками» и держать в уме достижение в поединке с ними положительного для себя результата.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон Гомес, Судаков, Бондаренко, Зубков, Кевин, Эгиналду.

«Ингулец»: Паламарчук – Виливальд, Шершень, Малыш, Белоцерковец, Мысык, Волохатый, Пятов, Сад, Могильный, Кисленко.